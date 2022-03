Slovensko prinieslo na summit návrh ďalších sankcií voči Rusku: Navrhuje zakázať medzinárodne transakcie v rubľoch

VERSAILLES - Európska únia by mala podľa Slovenska úplne zakázať medzinárodne transakcie v rubľoch, zakázať verejným dôchodkovým fondom držať ruské aktíva a odrezať všetky ruské aj bieloruské banky od medzibankového platobného systému SWIFT.

Vyplýva to z návrhu sankcií, ktoré predseda vlády SR Eduard Heger odovzdal vo Versailles predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. TASR o tom informoval Úrad vlády SR s tým, že ide o iba časť zoznamu navrhovaných sankcií.

Rovnaké sankcie by mali hroziť všetkým členom ODKB

Slovenská vláda ďalej navrhla uvalenie reštrikčných opatrení na najväčšie ruské štátne spoločnosti, ktoré sú pre Moskvu kľúčové pre obchodovanie s komoditami ako zlato, diamanty, titán či hliník. Rovnaké sankcie by mali hroziť všetkým členom Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ak sa rozhodnú pomôcť Rusku v jeho vojnovom ťažení na Ukrajine, píše sa v návrhu.

Návrh tiež opisuje prísnejšie sankcie voči ruským oligarchom a elitám

Brusel by mať zároveň Kremľu pohroziť uvalením embarga na dodávky ropy a zemného plynu a podniknúť viditeľné a rozhodné kroky na zbavenie sa závislosti od ruských energií. Slovensko tiež navrhlo vyzvať veľké nadnárodné spoločnosti, aby sľúbili, že po vojne zatvoria svoje továrne v Rusku. Návrh tiež opisuje prísnejšie sankcie voči ruským oligarchom a elitám.

Bohatým Rusom by mali byť zrušené ich "investičné/zlaté víza"

Ďalším členom ruskej politickej, ekonomickej a vojenskej elity a ich rodinám by mali byť odopreté víza do európskych krajín, pokračuje návrh. Osobám, ktoré majú priamu kontrolu nad vojenskou operáciou na Ukrajine, by mala byť ponúknutá možnosť dostať imunitu za vojnové zločiny, ak dezertujú a budú svedčiť pred špeciálnym tribunálom pre ukrajinskú vojnu.

Bohatým Rusom by mali byť zrušené ich "investičné/zlaté víza" a ich deťom zakázané štúdium v elitných európskych školách. Rusko a ruské športové tímy by mali byť vylúčené zo všetkých medzinárodných športových udalostí, uvádza sa ďalej v návrhu. Posledným navrhovaným bodom je, aby kultúrne a akademické inštitúcie EÚ dostali zákaz prijímať dary či financie od ruských občanov.



Slovensko prinieslo na summit návrh ďalších sankcií voči Rusku

Slovensko prinieslo na summit lídrov krajín EÚ návrh ďalších sankcií, ktoré by Brusel mohol uvaliť na Rusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine, povedal v piatok vo Versailles predseda vlády SR Eduard Heger. "Ešte včera som priniesol zoznam ďalších sankcií, ktoré by sme mohli zaviesť, ktorý som si dal vypracovať slovenskými a zahraničnými expertmi. Odovzdal som ho predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej," uviedol Heger. Aké sankcie Slovensko navrhlo, však premiér nepovedal.

Na summite počas celej štvrtkovej diskusie podľa Hegera "panovala veľmi silná jednota" všetkých lídrov členských krajín v tom, že "Ukrajina je súčasťou európskej rodiny". Premiér pripomenul, že za Slovensko priniesol rozpracovaný návrh, ako pomôcť Ukrajine postaviť sa po vojne na nohy a stať sa plnohodnotným členským štátom. S týmto návrhom bude podľa jeho slov teraz pracovať Európska komisia. Hlavnými témami druhého dňa summitu budú posilňovanie európskej bezpečnosti a znižovanie energetickej závislosti od ruského zemného plynu, ropy či uhlia.