Prvé pracovné ponuky pre Ukrajincov sú zverejnené! O dočasné útočisko na Slovensku požiadalo 5000 utečencov

BRATISLAVA - Na webovej stránke ua.gov.sk, ktorú štát vytvoril s cieľom informovania utečencov z Ukrajiny o ich možnostiach po príchode na Slovensko, sú už zverejnené prvé pracovné ponuky, ktoré by pre nich mohli byť vhodné. V relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Názory si v relácii vymenil s predsedom zahraničného parlamentného výboru Mariánom Kérym (Smer-SD), ktorý však apeluje na zamestnávateľov, aby na Ukrajincov nehľadeli ako na lacnú pracovnú silu a neznižovali platy.

Krajniak spresnil, že aktuálne štatistiky hovoria o 5000 utečencoch Ukrajiny, ktorí na Slovensku požiadali o dočasné útočisko, čo im vytvára možnosť zamestnať sa tu. Z toho dve tretiny sú ženy a zvyšná tretina muži. Tento mužský podiel však vzhľadom na vojenskú mobilizáciu na Ukrajine stelesňuje skôr malých chlapcov a mužov v dôchodkovom veku. Krajniak odhaduje, že o dočasné útočisko na Slovensku požiada päť až desať percent tých, ktorí prejdú cez ukrajinsko-slovenské hranice utekajúc pred vojnou.

Ukrajinci by sa mali zaevidovať na obecnom úrade

Minister vysvetlil, že odídenci, ktorí nemajú ďalší cieľ po prekročení hraníc, sú odvezení do hotspotov, kde s nimi vybavia náležitosti v súvislosti s požiadaním o štatút dočasného útočiska a poskytne sa im ubytovanie. Voľné kapacity aj v štátnych zariadeniach zatiaľ ešte podľa ministrových slov sú. Krajniak vysvetlil, že Ukrajinci by sa mali zaevidovať na obecnom úrade tam, kde je im poskytnuté ubytovanie. "Na základe tejto evidencie ich budú kontaktovať aj zamestnanci úradov práce," povedal minister. Spomenul, že prišelci by sa mohli zamestnať napríklad v priemysle, zdravotníctve alebo sociálnych službách.

Kéry v tejto súvislosti upozornil a poprosil vládnu koalíciu, aby opäť nezhadzovala všetku zodpovednosť na plecia primátorom a starostom, ako to bolo napríklad v prípade plošného testovania na ochorenie COVID-19. Vedenia miest a obcí podľa jeho informácií nemajú ešte odpovede na mnohé otázky. Poslanec Kéry tiež zdôraznil, že síce súhlasí s tým, že utečencom treba pomôcť aj tým, že dostanú zamestnanie, ale žiada všetkých zamestnávateľov, aby to nešlo na úkor zníženia platov. Firmy by podľa neho nemali žiť v domnienke, že sem z Ukrajiny prúdi lacná pracovná sila.