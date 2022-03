Šéfka Úradu jadrového dozoru reaguje na informácie o bojoch pri elektrárni na Ukrajine: Radiácia nehrozí

BRATISLAVA – Takmer celé Slovensko so znepokojením prijalo ranné správy hovoriace o streľbe na Záporožskú jadrovú elektráreň, požiari a obsadení zariadenia Rusmi. Situáciu mapuje celý svet, ak by totiž došlo k poškodeniu akéhokoľvek jadrového reaktora a úniku rádioaktívneho žiarenia, následky by mohli byť fatálne pre celé ľudstvo. Šéfka Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková však upokojuje situáciu a odkazuje, že žiadne bezprostredné ohrozenie nám nehrozí. Varuje aj pred chvatným užívaním jódových tabliet a odkazuje, že Záporožie nie je Černobyľ.

Elektráreň, ktorá je najväčšia svojho druhu v Európe a produkuje štvrtinu elektriny vyrábanej na Ukrajine, ovládli ruskí vojaci. Naďalej sa tu však nachádza obslužný personál, ktorý dohliada na bezpečnú prevádzku.

Žiaková pripomenula, že k požiaru došlo v rámci školiaceho centra, ktoré sa nachádza ešte pred vstupom do elektrárne, čiže k požiaru v samotnej elektrárni neprišlo. "Neprišlo k žiadnemu poškodeniu zariadení, ktoré by mohli uvolniť radiáciu,“ uviedla s tým, že radiačná situácia je normálna. V tejto chvíli podľa jej slove zrejme nehrozí bezprostredné ohrozenie elektrárne ani jej okolia a v takom prípade nehrozí ani ohrozenie Slovenskej republiky. Ľuďom, ktorí v panike už pred pár dňami vykúpili tablektky jodidu draselného odkázala, že ho rozhodne neodporúča brať preventívne. „Môžete si uškodiť,“ povedala.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR - Henrich Mišovič, Topky.sk

Treba si zachovať chladnú hlavu

Je jej tiež ľúto, že sa prešlo v prípade tejto jadrobej elektárne aj do veľkých emócií. „Je naozaj potrebné tak, ako to povedal aj generálny riaditeľ MAAE, udržať si chladnú hlavu a na základe rokovaní dosiahnuť taký stav, že sa v elektrárňach bojovať nebude. A to musia akceptovať obe strany,“ myslí si

„Neviem, aký výbuch mal na mysli prezident Ukrajiny. Nie je to elektráreň černobyľkého typu," povedal s tým, že vždy záleží na tom samotnom zariadení a ak byskutočne prišlo naozaj k útoku naň, dôležité je, ktorá časť by bola zasiahnutá, ako by to bolo urobené a najmä ako by unikalo médium, ktorým je zariadenie chladené a ktoré nesie rádioaktivitu do ovzdušia. "Neviem si predstaviť, že by išiel útok súčasne na šesť blokov takým spôsobom, že by boli nenávratne poškodené,“ dodala.

Volodymyr Zelenkyj totiž v reakcii na útok na Záporožskú atómovú elektráreň uviedol, že raketový útok na spomenutú elektráreň mohol mať podľa jeho slov dôsledky až "šiestich Černobyľov".

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP

Záporožie nie je ako Černobyľskej

Šéfka úradu tiež vysvetlila, že Záporožská jadrová elektráreň nie je rovnaká ako bola tá Černobyľská. „Černobyľská jadrová elektráreň bola elektráreň veľmi špecifického typu, ktorá ako moderátor používala uhlík a chladilo sa vodou," vysvetlila. V okamihu, keď prišlo k neočakávanému a veľmi drastickému zvýšeniu výkonu a následne k parnému výbuchu, začal horieť grafit a ten so sebou odnášal radioaktívny obsah hore, do vrchných vrstiev atmosféry. "Čo sa týka Záporožskej elektrárne, tak je to elektráreň, ktorá používa vodu ako chladivo aj moderátor. V takomto prípade nehrozí, že by došlo k zapálaniu grafitu a neočakávanému únosu rádioaktívnych látok hore do vrchných vrstiev atmosféry,“ uviedla.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FOTO TASR/AP

Okrem toho v prípade úniku radiácie vždy všetko závisí od samotnej miery poškodenia aj od meteorologickej situácie, teda laicky povedané od toho, kam práve fúka vietor. Dôležité je tiež to, aký silný by útok bol a kam by bol mierený.