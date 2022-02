VOJNA na Ukrajine: SR sa pripravuje na nárast vojnových utečencov! Fungovať budú HOT-SPOTY

BRATISLAVA - Slovensko sa pripravuje na možný nárast vojnových utečencov z Ukrajiny. V prípade, že hraničné priechody nebudú zvládať nápor Ukrajincov utekajúcich pred vojnou, do prevádzky budú uvedené HOT-SPOTy na hraničných priechodoch.

Ministerstvo zdravotníctva SR ešte v piatok zriadilo emailovú adresu pre dobrovoľníkov dobrovolnici.ukrajina@health.g ov.sk, ktorí sa v prípade potreby zapoja do práce zdravotníckych tímov v aktivovaných HOT-SPOToch. Do dnešného dňa sa do zoznamu dobrovoľníkov prihlásilo viac ako 70 ľudí.

Ministerstvo zdravotníctva je v úzkom kontakte s rezortom vnútra, ktorý koordinuje aktivity na našej východnej hranici. V prípade potreby môžu byť takého zdravotnícke tímy zapojené do práce v HOT-SPOToch, ale aj v núdzových zariadeniach pre vojnových utečencov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

Záujemcom, ktorí sa chcú prihlásiť do zoznamu dobrovoľníkov odporúčame, aby sa prihlásili na spomínanú adrese a uviedli: meno a priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt, e-mail a kvalifikácia/špecializácia (okrem vzdelania aj rôzne kurzy, napr. kurz prvej pomoci,...).

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

V prípade, že bude potrebné využiť služby dobrovoľníkov v zdravotníckych tímov, rezort zdravotníctva bude záujemcov kontaktovať a v spolupráci s ministerstvom vnútra zabezpečí ich koordinované zapojenie do humanitárnych aktivít a pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny.