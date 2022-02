Výber najdôležitejších udalostí z konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou počas dňa

MOSKVA/KYJEV - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Vyzval ukrajinských vojakov, aby zložili zbrane a vrátili sa domov. Varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil stanné právo a vyzval občanov, aby nepodliehali panike po tom, ako Rusko začalo inváziu na východe Ukrajiny.

Pozícia Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že jeho spojenci budujú "koalíciu" proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Podľa agentúry AFP vyzval svet, aby prijal opatrenia, ktoré prinútia Moskvu zastaviť útok na Ukrajinu. "Budujeme protiputinovskú koalíciu," napísal Zelenskyj na Twitteri po rokovaní s lídrami USA, EÚ, Británie, Nemecka a Poľska. "Svet musí prinútiť Rusko k mieru," dodal Zelenskyj.

Galéria fotiek (6) Volodymyr Zelenskyj vyhlásil stanné právo a vyzval občanov, aby nepodliehali panike.

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj uviedol, že dostal rozkaz od prezidenta odraziť ruský vpád na Ukrajinu. "Najvyšší veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny vydal rozkaz spôsobiť agresorovi maximálne straty," citovala agentúra AFP Zalužnyja.

Ukrajinský prezident vyhlásil, že Ukrajina prerušila diplomatické styky s Ruskom. Zároveň vyzval všetkých Rusov, aby vyšli do ulíc protestovať proti vojne, ktorú rozpútal ruský prezident Putin. Jeho úrad informoval, že počas invázie bolo zabitých už vyše 40 ukrajinských vojakov a približne desať civilistov.

Pozícia Ruska

Kremeľ je presvedčený, že ruské obyvateľstvo bude "podporovať" vojenskú operáciu Moskvy na Ukrajine, pričom trvanie tejto misie bude závisieť od "výsledkov" a operácia potrvá tak dlho, ako to bude nutné. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Neuviedol, ako dlho bude operácia Moskvy trvať; podľa jeho slov to závisí od rozhodnutia ruského prezidenta Vladimira Putina, ako aj od "výsledkov" tejto invázie.

Galéria fotiek (6) Následky ruského ostreľovania v Kyjeve

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Kremeľský hovorca ďalej vyhlásil, že táto "špeciálna vojenská operácia" má svoje "ciele, ktoré je treba dosiahnuť", píše AFP. "V ideálnom prípade treba Ukrajinu oslobodiť a očistiť od nacistov," povedal Peskov novinárom s tým, že invázia na Ukrajinu "nie je okupáciou".

Kremeľ tvrdí, že neplánuje okupovať Ukrajinu; Putin namiesto toho chce, aby bola krajina neutrálna a nerozmiestňovala na svojom území útočné zbrane, informovala vo štvrtok spravodajská stanica Sky News. Citovala z vyjadrenia Kremľa, podľa ktorého je cieľom tejto vojenskej operácie dosiahnuť "demilitarizáciu a denacifikáciu" krajiny.

Odsúdenie invázie - podpora Ukrajiny

Svetoví a slovenskí lídri vo štvrtok odsúdili vojenskú inváziu Ruska voči Ukrajine. Lídri EÚ sú na štvrtkovom mimoriadnom summite pripravení prijať nové sankcie, ktoré oslabia hospodársku základňu Ruska a jeho schopnosť modernizácie. Podľa vyjadrení predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej budú cieľom týchto "rozsiahlych" sankcií "strategické sektory ruskej ekonomiky a zablokovanie ich prístupu ku kľúčovým technológiám a trhom". Sankčné opatrenia budú zahŕňať aj "zmrazenie ruských účtov v EÚ a zastavenie prístupu ruských bánk na európsky finančný trh".

Galéria fotiek (6) Úlomky vojenskej techniky po ostreľovaní mesta Charkov

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Marienko

Podpora Ruska

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko uviedol, že bieloruské jednotky sa v súčasnosti na ruskej invázii na Ukrajine nezúčastňujú, avšak v prípade potreby by sa do nej mohli zapojiť. Šéf Európskej rady Charles Michel vyzval krajinu, aby sa nezapojila do ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu.

Čína spolu s Ruskom obvinila z eskalácie konfliktu na Ukrajine západné krajiny a Kyjev. Podľa čínskej štátnej televízie CCTV minister zahraničných vecí Wang I povedal, že zatiaľ čo Čína vždy rešpektovala zvrchovanosť a územnú celistvosť všetkých krajín, ukrajinský konflikt má "zložité a osobitné historické aspekty" a že Peking chápe "oprávnené obavy Ruska v bezpečnostných otázkach".

NATO

Severoatlantická aliancia (NATO) sa vo štvrtok dohodla, že posilní svoje pozemné, námorné a vzdušné sily na východnom krídle NATO blízko Ukrajiny a Ruska. "Vysielame na východné krídlo NATO ďalšie obranné pozemné a vzdušné sily, ako aj ďalšie námorné sily," oznámili vo vyhlásení veľvyslanci pri NATO po mimoriadnom zasadnutí. "Zvýšili sme pripravenosť našich síl na všetky možné udalosti," dodali vo vyhlásení.

Galéria fotiek (6) Rokovanie o situácii na Ukrajine

Zdroj: SITA/Ludovic Marin, Pool via AP

Priebeh bojov

Ukrajinské štátne letové prevádzkové služby uzavreli pre civilné lety vzdušný priestor krajiny, ktorú napadli vo štvrtok ruské ozbrojené sily. Ukrajinská armáda podľa agentúry AFP na východe krajiny neďaleko proruskými separatistami ovládaného regiónu Donbas zostrelila päť ruských lietadiel a jeden vrtuľník. Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry oznámilo, že neutralizovalo ukrajinské vojenské letecké základne a ukrajinské systémy protivzdušnej obrany. Oznam prišiel niekoľko hodín po tom, čo prezident Putin spustil vojenskú ofenzívu proti Ukrajine.

Podľa ukrajinskej pohraničnej stráže prešli ruské pozemné sily na Ukrajinu z viacerých smerov. Ruské tanky a iná ťažká technika prekročili hranicu v niekoľkých severných regiónoch a na juhu z ukrajinského polostrova Krym, ktorý však Rusko anektovalo v roku 2014. Moskva medzitým oznámila zatvorenie lodnej dopravy v Azovskom mori medzi Ukrajinou a Ruskom.

Galéria fotiek (6) Ľudia sa snažia hromadne opustiť Kyjev.

Zdroj: SITA/AP Photo/Emilio Morenatti

Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov podľa AFP oznámil, že Ruskom podporované separatistické sily na východe Ukrajiny postupujú. Sily tzv. Doneckej ľudovej republiky získali pod svoju kontrolu "až tri kilometre" a jednotky tzv. Luhanskej ľudovej republiky "postúpili o jeden a pol kilometra". Konašenkov dodal, že Rusko má "zbrane s vysokou presnosťou" a že ukrajinskí civilisti sa "nemajú čoho báť". Pri ruskom ostreľovaní prístavného mesta Odesa na juhu Ukrajiny zahynulo mnoho ľudí. Informovali o tom tamojšie úrady, na ktoré sa odvolala britská stanica Sky News. Dodala, že obetí je najmenej 18.

Ruské sily prenikli zo severu do oblasti Kyjeva, oznámila ukrajinská pohraničná stráž. Reportér agentúry AFP v severnej časti ukrajinského hlavného mesta videl niekoľko nízko letiacich vrtuľníkov smerujúcich k mestu. Reportér agentúry Reuters v Kyjeve počul niekoľko výbuchov. V meste Hostomeľ, kde sa nachádza medzinárodné nákladné letisko Antonov, údajne prebiehali prudké boje. Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry AFP tvrdí, že doteraz na Ukrajine zničilo 74 zariadení nadzemnej vojenskej infraštruktúry vrátane 11 letísk.