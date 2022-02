MIMORIADNE Slovensko podniklo kroky: Čaputovej volal prezident Ukrajiny... Zuzana, bombardujú nás!

VIDEO Ukrajina má právo brániť sa, povedala prezidentka

VIDEO Nenechajme sa vyprovokovať, nepodliehajme dezinformáciám, zomknime sa, uviedol premiér

VIDEO SR a ďalšie krajiny požiadali NATO o aktiváciu článku 4

Zuzana, bombardujú nás

"Volal mi práve prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho prvé slová boli „Zuzana, bombardujú nás, zahynulo veľa vojakov aj civilistov.“ Požiadal nás o podporu Ukrajiny, najmä v podobe tvrdých sankcií voči Rusku a o materiálnu pomoc v krízovej situácii," napísala prezidentka na sociálnej sieti.

Volal mi práve prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho prvé slová boli „Zuzana, bombardujú nás, zahynulo veľa vojakov aj... Posted by Zuzana Čaputová on Thursday, February 24, 2022

ONLINE

15:07 Nitra je pripravená pomôcť ľuďom utekajúcim pred konfliktom na Ukrajine a rodinám Ukrajincov žijúcich v Nitre. Aj mesto Prešov je pripravené podať pomocnú ruku Ukrajine v súvislosti s vojnovým konfliktom. Rovnako i svojmu partnerskému mestu Mukačevo. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek, v prípade masívnej vlny utečencov je dôležitý predovšetkým spoločný koordinovaný postup.

14:59 V Kyjeve sa obávajú ruského výsadku vo vládnej štvrti v centre mesta

Hrozí nebezpečenstvo ruského výsadku vo vládnej štvrti v centre Kyjeva s cieľom zajať vedenie krajiny, povedal podľa agentúry Interfax-Ukrajina poradca šéfa prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak. "Teraz sa vedú silné boje v Hostomeli a je možný pokus preniknúť do vládnej štvrti. Jedným z cieľov by bolo zajať najvyššie vedenie krajiny," povedal poradca. Odporučil novinárom v tlačovom stredisku ukrajinského parlamentu, aby pokračovali v práci vo svojich redakciách. Na sociálnych sieťach sa objavili správy o údajne prebiehajúcej evakuácii poslancov.

14:52 Slovensko zatiaľ nepožiadalo Česko o vyslanie policajtov na ochranu hraníc s Ukrajinou.

Český minister vnútra Vít Rakušan však ešte bude komunikovať s Jaroslavom Naďom.

14:47 Veľvyslanec SR zostáva v Kyjeve

Slovenská ambasáda funguje v operačnom režime. Na mieste okrem veľvyslanca zostáva aj jeho zástupca i zástupca Ozbrojených síl (OS) SR. Oznámil to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok (nominant SaS) s tým, že pôvodne zvažovali nad odchodom celého zastupiteľského úradu.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

14:46 Na hraničných priechodoch s Ukrajinou sa predlžujú čakacie doby. Polícia informuje, že ide o zvýšený pohyb typický pre končiaci sa pracovný týždeň. Podľa starostky Uble Nadeždy Sirkovej sú pasažiermi zatiaľ Ukrajinci pracujúci v západnejších častiach Európy.

14:44 Na znak solidarity s Ukrajinou Bratislavský hrad vo štvrtok večer nasvietia vo farbách ukrajinskej vlajky. Rozsvietenie je naplánované od 19.00 do 23.00 h.14:26

14:10 Rezort zahraničia odporúča Slovákom opustiť územie Ukrajiny a ani tam necestovať

Občania SR by mali bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu. Odporúča to ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojom webe.

Galéria fotiek (13)

14:00 Bratislavský samosprávny kraj ostro odsudzuje vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine. Deklaruje pripravenosť pomôcť a poskytnúť dočasné ubytovanie a sprostredkovať humanitárnu a finančnú pomoc. Obyvateľom Ukrajiny vyjadruje podporu a solidaritu. Bezpečnostná rada Bratislavského kraja zasadne bezodkladne po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Riadiť sa bude jej pokynmi v oblasti krízového riadenia.

13:51 Ruské bomby dopadajú na Ukrajine aj na civilné ciele, objavujú sa správy o prvých zranených či dokonca obetiach.

13:22 Vláda vyčlenila do 1500 vojakov denne na zabezpečenie ochrany východnej hranice

Na zabezpečenie kontroly východných hraníc SR posilnia policajné hliadky aj vojaci. Vláda na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní schválila návrh vyčleniť denne do 1500 vojakov pomáhajúcich kontrolovať a chrániť štátnu hranicu v súvislosti s bezpečnostnou situáciou na Ukrajine. Opatrenie má platiť do 31. decembra 2022.

13:14 Slovensko je pripravené pomôcť všetkým Ukrajincom, ktorí to potrebujú.

13:02 Evakuáci slovenských občanov momentálne nie je možná.

12:51 Starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti uviedol, že Ružinov sa pripravuje na krízové scenáre. "Od rána preto na miestnom úrade riešime krízové scenáre, ktoré od nás môže situácia a štát vyžadovať - napríklad priestory pre prípadné núdzové ubytovanie pre vojnových utečencov. Veríme, že nebudú potrebné, ale pripraviť sa treba aj na nepravdepodobný scenár," napísal.

Dnes ráno sme sa zobudili do iného sveta ako včera. Za humnami našej krajiny, za jej východnou hranicou, začala vojna.... Posted by Martin Chren - starosta Ružinova on Thursday, February 24, 2022

12:47 Generálny prokurátor Žilinka dôrazne odsudzuje akt agresie Ruska voči Ukrajine

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dôrazne odsudzuje bezprecedentný akt agresie Ruskej federácie voči Ukrajine. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že garantuje pripravenosť poskytnúť všetky ubytovacie kapacity rezortu prokuratúry na humanitárne účely.

12:35 Obranu Slovenska by mohli posilniť vojaci NATO, rozhodne vláda a parlament

Východné krídlo NATO, vrátane Slovenska, by sa malo vojensky posilniť, ako je to v súčasnosti v Pobaltí. Avizujú to minister zahraničných vecí a minister obrany s tým, že ak bude návrh NATO konkretizovaný, predložia ho vláde SR i Národnej rade SR. Naď zatiaľ nevie presne povedať, aká veľká vojenská jednotka NATO by na Slovensko mohla prísť. Išlo by však o niekoľko stoviek vojakov. "Jednotka by mala byť zložená z krajín geograficky blízkych Slovensku," vyhlásil s tým, že vojaci NATO by mali zvýšiť obranyschopnosť Slovenska.

12:21 Minister vnútra Roman Mikulec vyhlásil, že polícia zabezpečuje bežný chod na hraničných priechodoch s Ukrajinou. "Sme pripravení na základe zvýšeného prílevu ľudí z Ukrajiny na Slovensku zvýšiť počet hraničných priechodov o takzvané hotspoty. Tu budú vojaci pomáhať, aby sme mohli identifikovať prichádzajúcich ľudí a usmernili ich," povedal. Štát je podľa ministra pripravený na všetky alternatívy, aj na takú, že bude poskytovať Ukrajincom dočasné útočisko.

12:20 "Okrem Bezpečnostnej rady bolo aj mimoriadne rokovanie vlády, kde sme schválili uznesenie na základe žiadosti Policajného zboru. Vyčlenili sme do 1500 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR nasadených na kontrolu východnej hranice," vyhlásil Naď. Primárne budú slovenskí vojaci kontrolovať možnú migračnú vlnu. Prítomnosť OS SR na východných hraniciach tak bude podľa ministra nateraz súvisieť s asistenciou polícii.

11:52 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z dôvodu mimoriadnej udalosti – konfliktu na Ukrajine, zastavuje vlakovú dopravu na Ukrajinu až do odvolania.

11:52 Naď považujeme za nepravdepodobné, že by Rusko napadlo SR

Vláda považuje za veľmi nepravdepodobné, že by Rusko vojensky napadlo Slovensko. Predpokladá, že by si Rusko nedovolilo narušiť územie NATO v žiadnej z krajín východnej hranice vrátane SR, uviedol minister obrany s tým, že vláda sa však pripravuje na všetky scenáre.

11:45 Silná kritika šéfa diplomacie Korčoka

Korčok reagoval na to, že čelíme dezifnormáciám. Podľa neho ich tu nenáme len teraz, ale už dlho. Výnimkou nie sú ani niektorí predstavitelia slovenskej politiky, ktorí dlhodobo obhajujú Rusko. Vláda bola obviňovaná najmä zo strany opozičného Smeru, že sú vojenskí štváci a štvú ľudí proti Rusku. "Nechcete vyjsť na námestie a ospravedlniť sa slovenským občanom za to, čo ste spôsobili?" povedal Korčok na margo toho, že bola vláda obviňovaná z toho, že štve voči Rusku.

Galéria fotiek (13) Tlačová konferencia po mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Slovensko môže v tejto ťažkej situácii ešte užívať bezpečnosť len preto, že sme súčasťou väčšieho celku. Občania musia pochopiť čo vláda robí pre ich bezpečnosť. Ruská federácia je hrozba pre európsku bezpečnosť, porušila všetko, čo žiadala," povedal Korčok.

11:44 "Koho vojská sú na koho území? Kto koho napadol?" hovorí Heger. "Nerobme z tohto vnútropolitický spor. Ak nám ide o bezpečnosť našich susedov, odložme zbrane. Ak niekto dnes bude štvať našu spoločnosť proti, nemôže to byť súdny človek. Nedá sa ísť proti ochrane bezpečnosti, života a mieru," dodal Heger.

11:41 Východná hranica by sa mala vojensky posilniť

Východná hranica s Ukrajinou by sa mala vojensky posilniť, uviedol aj minister obrany s tým, že zvýšený počet vojakov bude nateraz súvisieť s asistenciou polícii. Naď spoločne s ministrom zahraničných vecí Korčokom zároveň informoval, že zasadala Rada NATO a viacerí spojenci požiadali o aktiváciu článku 4. NATO považuje za nevyhnutné vojensky posilniť východné hranice vrátane Slovenska.

Galéria fotiek (13) Tlačová konferencia po mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:39 Na Ukrajine celkovo pôsobí šesť slovenských učiteľov - päť na základných školách a jeden vysokoškolský lektor. Dvaja sa už nachádzali na Slovensku, tri učiteľky pred malou chvíľou prešli hranicami na Slovensko a jeden učiteľ svoj pobyt na Ukrajine ešte zvažuje. Informovalo ministerstvo školstva.

VIDEO Ukrajinci s batožinami hromadne opúšťajú Kyjev

Krízový štáb ministerstva školstva v spolupráci s krízovým štábom ministerstva zahraničných vecí situáciu na Ukrajine dlhodobo monitoruje a vyhodnocuje. "Vzhľadom na vystupňovanie konfliktu na Ukrajine sa tri slovenské učiteľky, ktoré sa nachádzali v Užhorode, vrátili dnes na Slovensko," priblížil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

11:35 Invázia zasiahne aj Slovensko. Ako uviedol minister zahraničia Ivan Korčok bude potrebné posilniť východnú obranu NATO, kam patrí aj Slovensko. Evakuácia slovenských občanov momentálne nie je možná. "Civilná ani vojenská evakuácia momentálne nie je možná, keďže je uzavretý vzdušný priestor," vysvetlil Korčok.

11:32 Minister obrany Naď potvrdil, že spojenci vrátane Slovenskej republiky požiadali o aktiváciu článku 4.

11:25 Na Slovensku zrejme bude pôsobiť misia predsunutej obrany NATO, podobne ako dnes pôsobí v Pobaltských krajinách. Slovenská strana začala plánovanie prítomnosti misie NATO, ktoré by chránilo krajinu. "Nevieme ešte povedať, o akú veľkú jednotku pôjde. Pôjde o vojakov z geograficky blízkych krajín a niekoľko sto vojakov, so spôsobilosťami, ktoré Slovensko nemá," povedal Naď.

11:24 "Situácia je, aká je, lebo je vojna. Sledujme, čo môžeme urobiť," povedal Korčok.

Galéria fotiek (13) Tlačová konferencia po mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:23 Minister zahraničia Ivan Korčok povedal, že ruskému veľvyslancovi predostreli ostrý protest.

11:21 "Chcem vyzvať politikov, aby pochopili vážnosť situácie a zdržali sa akéhokoľvek politikárčenia," odkázal premiér Heger.

11:15 "Môžem potvrdiť, že od rána zasadala rada NATO. Spojenci boli informovaní o situácii, boli navrhnuté opatrenia, kde teraz prebieha schvaľovací proces," povedal minister obrany Jaroslav Naď. "Cítime sa byť ohrození. Urobíme rozhodnutia, ktoré budú zodpovedné voči krajine a občanom, aby sme zabezpečili bezpečnosť a nedotknuteľnosť nášho územia," uviedol.

11:14 Premiér Heger uviedol, že ruská agresia vyženie z krajiny mnohé Ukrajinky a Ukrajincov. "Majme prosím pre nich plné pochopenie. Zaslúžia si našu pomoc. Slovensko bude princípy ľudskosti a solidarity plniť," povedal premiér. "Nenechajme sa vyprovokovať, nepodliehajme dezinformáciám, zomknime sa," uviedol.

Galéria fotiek (13) Tlačová konferencia po mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:12 SLOVENSKO nie je bezprostredne ohrozené. "Naša územná celistvosť a bezpečnosť nie je v bezprostrednom ohrození," zdôraznila prezidentka s tým, že aj vďaka spojenectvám s NATO a EÚ je naša suverenita a bezpečnosť chránená. "Všetky obete, ktoré táto vojna na Uklrajine prinesie, budú jeho obeťami," myslí si Čaputová.

11:11 Ukrajina má plné právo brániť sa. "Slovensko odsudzuje ruskú agresiu a stojí pri trpiacom ukrajinskom ľude," uviedla. "Nastolenie m ieru je absolútnou prioritou," povedala.

Galéria fotiek (13) Tlačová konferencia po mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:09 Rusko zasahuje ciele na celom území Ukrajiny, vyhlásila prezidentka Čaputová. "Prezident Putin sa rozhodol presadiť svoje teritoriálne a neprijateľné ambície cestou vojenskej agresie. Zaútočil na slabšieho," uviedla.

11:07 O malú chvíľu vystúpi s prejavom prezidentka aj premiér.

10:58 Strana ĽSNS v žiadnom prípade neschvaľuje útok na Ukrajinu. V stanovisku to uviedol poslanec parlamentu za ĽSNS Martin Beluský. "Veríme, že tento konflikt neprerastie do globálneho krviprelievania. Opätovne zdôrazňujeme potrebu vojenskej neutrality Slovenskej republiky," skonštatoval Beluský.

10:53 Primátor mesta Miroslav Kollár je v prípade pokračujúceho zločineckého útoku Ruska na Ukrajinu a humanitárnej krízy pripravený vytvoriť priestor pre ukrajinské rodiny hľadajúce bezpečie.

SME PRIPRAVENÍ POMÔCŤ UKRAJINSKÝM RODINÁM! Ako primátor mesta som v prípade pokračujúceho zločineckého útoku Ruska na... Posted by Primátor Kollár on Thursday, February 24, 2022

10:52 Situácia na hraničných priechodoch na východe Slovenska s Ukrajinou je v súčasnosti pokojná. Uviedla hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická. "Na hraničných priechodoch s Ukrajinou je zatiaľ situácia pokojná, vybavuje sa priebežne. Čo sa týka zvýšeného počtu vozidiel a cestujúcich, to budeme vedieť povedať v piatok, keď budeme mať 24-hodinovú štatistiku a budeme to môcť porovnať s predchádzajúcimi dňami," uviedla.

10:51 Bezpečnostná rada rokuje o prijatí opatrení na hranici s Ukrajinou

V súvislosti so situáciou na východnej hranici s Ukrajinou aktuálne zasadá Bezpečnostná rada SR a v týchto chvíľach sa rokuje o prijatí opatrení. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. "Verejnosť budeme o ďalších krokoch informovať," doplnila. Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance informovalo, že situácia na hraničných priechodoch na východe Slovenska s Ukrajinou je v súčasnosti pokojná.

10:50 Vo štvrtok popoludní o 14.30 h mimoriadne zasadne Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti. Schvaľovať bude stanovisko Slovenska na mimoriadne zasadnutie Európskej rady v Bruseli, na ktorom sa zúčastní slovenský premiér Eduard Heger. Informovala o tom predsedníčka výboru Vladimíra Marcinková.

"Ukrajina, to sú naši priatelia, susedia a blízki. Stojíme na ich strane, vyjadrujeme im podporu, a vynaložíme všetky naše sily na to, aby sme im boli oporou my, aj celá Únia," vyhlásila Marcinková. Dodala, že vojna nebola takto blízko nás od roku 1945. "História si vojnových štváčov pamätá, a bude si pamätať aj Vladimira Putina," poznamenala. Odpoveď Európskej únie a zvyšku demokratického sveta musí byť podľa predsedníčky výboru tvrdá, ale stále sledujúca jeden hlavný cieľ - mier.

10:48 Slovenský rezort diplomacie varuje pred dezinformáciami, ktoré sa môžu v súvislosti s útokom na Ukrajinu šíriť.

Rusko 🇷🇺 dnes napadlo nášho suseda Ukrajinu 🇺🇦 Hrubo tak porušilo medzinárodné právo a princípy Charty OSN. Toto konanie... Posted by Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR on Thursday, February 24, 2022

10:46 "Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí NATO budeme žiadať Alianciu o konzultáciu podľa článku 4. Súčasná situácia si to vyžaduje," informoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Vyhlásenie ministra Ivan Korčok 🇸🇰 k aktuálnej situácii: „Rozhodne odsudzujem priamy vojenský útok Ruskej federácie na... Posted by Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR on Wednesday, February 23, 2022

10:33 Čoskoro by mal mať premiér Eduard Heger a prezidentka Zuzana Čaputová by mali mať o malú chvíľu tlačovú konferenciu.

10:32 Ukrajinská armáda dostala rozkaz spôsobiť agresorovi maximálne straty

Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj uviedol, že dostal rozkaz od prezidenta Volodymyra Zelenského odraziť ruský vpád na Ukrajinu. "Najvyšší veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny vydal rozkaz spôsobiť agresorovi maximálne straty," uviedol Zalužnyj.

10:23 Na slovensko-ukrajinských hraniciach sa tvoria kolóny

Podľa webu Finančnej správy je čakacia doba na vstupe na Slovensko dve hodiny. Aktuálne však môžu byť čakačky oveľa dlhšie. Na ceste z Užhorodu na hraničný priechod Vyšné Nemecké sa vytvorila veľká kolóna.

Galéria fotiek (13) Zdroj: financnasprava.sk

10:22 Rusko bude v súvislosti so svojím útokom na Ukrajinu čeliť "bezprecedentnej izolácii", ako aj "najtvrdším sankciám", aké kedy Európska únia uvalila. Vyhlásil to vo štvrtok šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell, ktorého cituje tlačová agentúra AFP.

10:21 Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko medzitým vyhlásil vyhlásil, že jeho armáda sa nezúčastňuje na ruskom vpáde na Ukrajinu, informovali bieloruské štátne médiá. Citovala ich francúzska tlačová agentúra AFP. "Naše ozbrojené sily sa nezúčastňujú na tejto operácii," uviedol Lukašenko, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina. Moskva má v Bielorusku rozmiestnené desaťtisíce svojich vojakov.

10:15 Slovenské ministerstvo zahraničných veci si dnes predvolalo ruského veľvyslanca, Igor Bratčikov na otázky odmietol odpovedať. V stredu pred inváziou na zahraničnom výbore parlamentu obhajoval uznanie Doneckej a Luhanskej republiky.

9:40 Ruský prezident Vladimír Putin natočil už v pondelok večer zverejnený prejav, v ktorom informoval o začiatku vojenskej operácie na Ukrajine. Upozornil na to nezávislý ruský informačný portál Novaja gazeta.

9:25 Ministerstvo obrany zverejnilo základné informácie o útoku na Ukrajinu. "Ide o vojnový akt, protiprávnu agresiu a útok na suverénny štát, jeho územnú celistvosť. Je to tiež hrubé porušenie Charty OSN a princípov medzinárodného práva."

K SITUÁCII NA UKRAJINE ZASADÁ BEZPEČNOSTNÁ RADA SR AJ ZA ÚČASTI PREZIDENTKY SR Základné informácie k aktuálnej... Posted by Ministerstvo obrany Slovenskej republiky on Wednesday, February 23, 2022

9:06 Od ôsmej ráno zasadá na vláda mimoriadna Bezpečnostná rada SR, na ktorej je okrem premiéra Eduarda Hegera a ministrov aj prezidentka Zuzana Čaputová. Premiér sa dnes večer o ôsmej zúčastní summitu v Bruseli.

8:50 Všetky reakcie slovenských lídrov a politikov nájdete TU:

8:45 ÚTOK NA UKRAJINU: Minister obrany Jaroslav Naď potvrdil útok na sociálnej sieti. "Potvrdzujem, že dnes (štvrtok 24.2.2022) približne o 4 hodine ráno slovenského času, začala masívna nevyprovokovaná vojenská operácia Ruskej federácie voči Ukrajine," napísal.

Galéria fotiek (13) Zdroj: FB/Jaroslav Naď

8:40 Vláda odsudzuje konanie ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vlády. V súčinnosti so spojencami v NATO a Európskej únii bude pomáhať v sebaobrane Ukrajiny pred ruským agresorom a zasadzovať sa za zastavenie bojov. "Je to zo strany Ruska neospravedlniteľný barbarský čin, hrubé porušenie medzinárodného práva. Znova nám pred očami ožil ruský imperializmus v jeho agresívnej, militantnej podobe," uviedol premiér Eduard Heger.

8:35 Prezidentka ostro odsúdila protiprávnu agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Ukrajinskému ľudu, ako aj vedeniu krajiny a prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vyjadrila plnú podporu a solidaritu. "Nádej tých, ktorí si mysleli, že Rusko sa uspokojí s vojenskou okupáciou častí Doneckej a Luhanskej oblasti, sa ukázala byť ilúziou," skonštatovala na sociálnej sieti Čaputová.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

8:30 Predseda parlamentu Boris Kollár rázne odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine ako suverénnemu štátu. "Tento krok považuje za neprijateľný, neospravedlniteľný a bezprecedentný. Ide o hrubé porušenie medzinárodného práva a narušenie územnej celistvosti nášho suseda," uviedla hovorkyňa.

Vojna na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Putin ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbrane a vrátili sa domov. Ruský prezident takisto varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Gettyimages.com, TASR/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

Rusko napadlo vzdušný i pozemný priestor

Ruský prezident v pondelok tieto regióny - Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR) - vyhlásil za nezávislé štáty a nariadil vyslanie vojsk do týchto oblastí. Rusko zaútočilo na vzdušný priestor. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že neutralizovalo ukrajinské vojenské letecké základne a ukrajinské systémy protivzdušnej obrany. "Vojenská infraštruktúra na ukrajinských vojenských leteckých základniach bola vyradená z prevádzky," napísalo ruské ministerstvo obrany v oznámení, ktoré priniesli tlačové agentúry. Ministerstvo dodalo, že "zničilo" protivzdušnú obranu Kyjeva.

Ruské pozemné sily začali vstupovať na územie Ukrajiny, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinskú pohraničnú stráž. Podľa nej ruské pozemné sily prešli na Ukrajinu z viacerých smerov. Ruské tanky a iná ťažká technika prekročili hranicu v niekoľkých severných regiónoch a na juhu z ukrajinského polostrova Krym, ktorý však Moskva anektovala v roku 2014. Moskva medzitým oznámila zatvorenie lodnej dopravy v Azovskom mori medzi Ukrajinou a Ruskom.

Ukrajinská pohraničná stráž okrem toho oznámila, že ruská armáda zaútočila na Ukrajinu aj zo susedného Bieloruska. Informácie priniesla tlačová agentúra AP. Pohraničná stráž uviedla, že ruskí vojaci spustili počas útoku podporovaného Bieloruskom aj delostreleckú paľbu. Ukrajinská pohraničná stráž dodala, že paľbu opätovala a že zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete. Ruskí vojaci boli vyslaní na územie spojenca Bieloruska na vojenské cvičenia a tento krok vnímal Západ ako predohru k invázii na Ukrajinu. Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa nachádza len približne 75 kilometrov južne od hranice s Bieloruskom, pripomína agentúra AP.