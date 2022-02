Sme rodina je podľa Sulíka v koalícii úplne zbytočná: Blanár vyzval Kolíkovú na demisiu

BRATISLAVA - Hnutie Sme rodina je v koalícii zbytočné asi ako nejaký "nádor na krku". Vyhlásil to vicepremiér a predseda SaS Richard Sulík. Reagoval tak na to, že Sme rodina nepodporuje reformy tejto vlády. Poslanci za Sme rodina boli vo štvrtkovom hlasovaní proti väčšine návrhov súdnej mapy. Hlasovanie o reforme podľa Sulíka zároveň ukázalo "malosť" šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej.

"Opätovne si verejne kladiem otázku, na čo je Sme rodina v koalícii, lebo je tu prakticky úplne zbytočná," vyhlásil na tlačovej konferencii Sulík. Kollár mal podľa neho "pračudesné" dôvody nepodporiť reformu. Jeho argumenty boli podľa Sulíka "prakticky nijaké". Zároveň uviedol, že SaS z koalície neodíde.

"Bohužiaľ, musím konštatovať, že dnes koalícia stratila zmysel v tejto veci na šesť mesiacov. Mária Kolíková po dlhých mesiacoch vyjednávania predložila do národnej rady súdnu mapu a tá z veľkej časti neprešla. Koalícia je o tom, že plníme náš spoločný program, ktorý sa volá programové vyhlásenie vlády, ale na toto akoby naši koaliční partneri zabudli," vyhlásil Sulík.

Remišová má podľa Sulíka vo zvyku podporiť dobré veci a myslí si, že doteraz sa dalo so Za ľudí rátať. "Ale dnes večer zvíťazila malosť Veroniky Remišovej," skonštatoval šéf SaS. Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová sa pýta, či má ešte koalícia zmysel. Poslanci za SaS sú podľa nej hlboko sklamaní hlasovaním niektorých koaličných poslancov. "Zdá sa, že osobné animozity vymenili za reformu," dodala. Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dostatočne vysvetlila šíriace sa obavy a nepravdy. Zároveň sa poďakovala poslancom OĽANO i nezaradeným poslancom Tomášovi Valáškovi a Miroslavovi Kollárovi za podporu.



Blanár vyzval Kolíkovú na demisiu

V parlamente bola vo štvrtok popoludní diskusia k reforme súdnej mapy. Ešte v dopoludňajšom hlasovaní poslanci posunuli do druhého čítania vládny návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov.

Tento návrh predpokladá zrušenie štyroch okresných súdov. Dôjsť má ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov a z niektorých sídelných súdov sa majú stať pracoviská. Do druhého čítania neprešiel dopoludnia návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková navrhovala, aby ich sídlom boli po novom Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Hlasovanie o tomto návrhu bolo tesné a chýbal jeden hlas na posunutie zákona do druhého čítania.

Pred hlasovaním o zriadení mestských súdov v Bratislave a Košiciach požiadala ministerka o otvorenie diskusie. V nej žiadala poslancov o podporu. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) reagoval, že sudcovia nechcú rušenie súdov.

V popoludňajšej debate vyzval podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) ministerku, aby podala demisiu. Dôvodom je podľa neho to, že nemá dôveru tejto koalície. Dodal, že za rok a pol nedokázala presvedčiť ani len koalíciu a vyvolala nedôveru i medzi jednotlivými súdmi a ich zamestnancami.

Kolíková z funkcie neodchádza

Samotná reforma súdnej mapy, ako aj tá jej časť, ktorá neprešla v pléne Národnej rady (NR) SR do druhého čítania, má ešte šancu. Vyhlásila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Deklarovala, že pre to urobí všetko, keďže súčasťou reformy mali byť aj niektoré zo záväzných míľnikov pre plán obnovy. Líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík podčiarkol, že ministerka neodchádza z funkcie, pretože pre reformy robí maximum.

Kolíková chce dostať koaličných partnerov "späť na palubu", aby reformu dotiahli dokonca. Naznačila, že existuje možnosť úprav pozmeňujúcim návrhom, keďže jeden zo štvorice návrhov tvoriacich reformu v pléne vo štvrtok prešiel. Priznala, že termíny z plánu obnovy sú ohrozené a ak sa ich podarí splniť, bude to "na knap". Červenou čiarou bude podľa nej apríl.

Ministerka nerozumie najmä postoju strany Za ľudí a jej poslancov. Tvrdí, že doteraz jej nepovedali svoje výhrady k zriadeniu mestských súdov v Bratislave a Košiciach. "Neviem, nerozumiem. Na všetky stretnutia som prišla, dodnes som nevedela, že reformu justície strana Za ľudí nepodporí," poznamenala. Považuje to za sklamanie, keďže sa podieľala aj na tvorbe programu strany Za ľudí a hoci po svojom odchode od nich do SaS ľudsky chápe náročnosť spolupráce, politicky ich postoju nerozumie.

Silnú podporu cítila Kolíková od SaS a OĽANO. "Koalícia, ktorá mala ambíciu urobiť reformu justície, aby spravodlivosť bola dostupná pre každého, dnes ukázala v priamom svetle, že táto ambícia je planá. Úprimná je len od dvoch strán - SaS a OĽANO," povedala Kolíková.

K celej veci sa vyjadrila aj Remišová

Remišová na sociálnej sieti poznamenala, že je "absurdné, aby ma kádroval a osočoval Richard Sulík za vlastné zlyhania pri presadzovaní nedotiahnutej a neodkomunikovanej reformy. Upozorňovali sme ho opakovane, že k reforme sú vážne odborné výhrady a je potrebná komunikácia a hľadanie zhody, čo on osobne ako vždy odignoroval. Spochybňovať naše protikorupčné zameranie, hlavne po rokoch náročného, osobného a vyčerpávajúceho nasadenia v boji s korupciou, za čo som si vyslúžila útoky a diskreditačné kampane od Smeru a rôznych gaunerov je nehorázne. Mrzí ma, že som v koalícii zo strany Richarda Sulíka nenašla razantnú podporu pri presadzovaní antikorupčných opatrení, ako je úprava paragrafu 363, či reformy prokuratúry, bez ktorej nie je mysliteľná obroda justície."

Je absurdné, aby ma Richard Sulík kádroval a osočoval za svoje vlastné zlyhania pri presadzovaní nedotiahnutej a... Posted by Veronika Remišová on Thursday, February 17, 2022

Ako ďalej dodala, "práve Richard Sulík za pána Žilinku loboval a väčšina poslaneckého klubu SAS za pána Žilinku hlasovala. A teraz keď je neskoro si umývajú ruky. Napriek tomu som nikdy verejne nespochybňovala úmysly a spoľahlivosť partnerov. O to viac ma ich dnešné vystúpenie mrzí. Oplácať sa takýmto nekorektným a osobným útokom za odlišný názor poslancov strany ZA ĽUDÍ na koncept reformy ministerky spravodlivosti, pokladám za ľudské aj profesionálne zlyhanie. Naša strana vždy podporí zmysluplné a rozumné reformy. K reforme sme mali vecné a odborné výhrady, ktoré sformuloval kolega Juraj Šeliga, a o ktorých partneri aj ministerka spravodlivosti vopred vedeli, a ktoré sme opakovane verejne prezentovali. Napriek tejto epizóde budeme ďalej rokovať, pretože cieľom je, aby výsledkom bola skutočná reforma, ktorá nastolí na Slovensku spravodlivý systém pre všetkých."