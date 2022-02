Euro-africký summit bol o zdravotných témach, bezpečnosti a obchode: Krajiny upevnili vzájomné vzťahy

Premiér pripomenul, že pandémia koronavírusu potvrdila, aké dôležité je, aby Európa pomáhala Afrike, najmä s dodávkami vakcín proti COVID-19. Tých je podľa neho v EÚ dosť a mnohé nie sú využité, preto je možnosť poskytnúť ich africkému kontinentu a zvýšiť tak tamojšiu celkovo nízku mieru zaočkovanosti. "Treba ale rozmýšľať strategicky dopredu, čiže akým spôsobom by si tieto krajiny vyvíjali vlastné vakcíny pre budúcnosť, pre prípadné ďalšie pandémie," uviedol Heger.

VIDEO Heger na summite EÚ-Afrika o rokovaniach s Rwandou a Ghanou

Už pred summitom bola výzva afrických lídrov na upustenie od Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), ktorá existuje v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WHO), hlavným problémom medzi EÚ a krajinami Africkej únie. Počas summitu táto téma podľa týždenníka Politico zarezonovala na rokovaniach predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej s juhoafrickým prezidentom Cyrilom Ramaphosom.

Spor bol vyriešený na summite

Na otázku, ako bol tento spor vyriešený na summite, Heger uviedol, že diskusie sa točili napríklad okolo transferu technológií pre výrobu nových typov vakcín. A touto cestou sa budú obe strany uberať pri ďalších rokovaniach na nižšej úrovni. "Počuli sme od Afričanov, že by mali záujem o vlastnú výrobu, a na to by bolo najjednoduchšie, ak by mali voľné patenty. Ale na to, aby mohli začať výrobu na vlastnom území, je treba pripraviť infraštruktúru a transfer technológií, a nie je to proces z večera do rána," vysvetlil premiér. Spresnil, že si to vyžaduje ďalšie diskusie, ale z dlhodobého hľadiska je to nevyhnutné. Aj preto, že ide o záchranu životov, čo si obe strany dobre uvedomujú. Podľa jeho slov však chce EÚ pomáhať africkým krajinám v širšom meradle, pri rozvoji ich národných zdravotných systémov i ekonomiky.

Nízka zaočkovanosť vytvára z Afriky podhubie pre nové mutácie vírusov

"Platí, že oba kontinenty sú úzko prepojené. To, čo sa udeje primárne v Afrike, má sekundárne odozvy v Európe," poznamenal Heger a spresnil, že sa to týka migrácie, bezpečnosti a terorizmu aj pandémie ochorenia COVID-19, lebo nízka zaočkovanosť vytvára z Afriky podhubie pre nové mutácie vírusov. V oblasti boja proti terorizmu a bezpečnosti môžu podľa premiéra európske krajiny tiež pomáhať Afrike. Je podľa neho potrebné zohľadniť, že africké krajiny sa chcú postaviť na vlastné nohy a prispieť k tomu, aby sa súčasný vzťah darca – prijímateľ zmenil na čisto partnerský vzťah.

Krajiny EÚ a Afriky upevnili vzájomné vzťahy

"Africké krajiny nás požiadali, aby sme im pomohli vytrénovať vlastné ozbrojené sily a bezpečnostné zložky, aby dokázali čeliť teroristickým skupinám a potlačiť ich," zdôraznil Heger. Podľa jeho slov dvojdňový summit poslúžil tomu, aby si krajiny EÚ a Afriky upevnili vzájomné vzťahy, pomenovali oblasti, v ktorých treba krátkodobo pridať na spolupráci, a pozreli sa na strategické dlhodobé otázky.

Summit EÚ – Afrika je príležitosťou hľadať nové investičné možnosti

Podujatia, akým bol summit EÚ - Africká únia v Bruseli, sú aj pre Slovensko dobrou príležitosťou preskúmať možnosť nových investičných príležitostí a zaistiť tomu vhodnú politickú prípravu. Vysvetlil to predseda vlády SR Eduard Heger po skončení summitu, informuje bruselský spravodajca. Premiér dvojdňový summit označil za prospešný pre Slovensko, a to aj z hľadiska bilaterálnych rokovaní, ktoré mal s prezidentmi Rwandy a Ghany, či z rozhovorov s ďalšími lídrami afrických krajín počas štvrtkovej pracovnej večere.

VIDEO Heger o summite EÚ-Afrika z pohľadu jeho hlavných priorít

Pripomenul, že s rwandským prezidentom hovoril najmä o spolupráci v jadrovej energetike, ktorú chce táto krajina rozvíjať, a s ghanským prezidentom zasa o poskytovaní proticovidových vakcín, čím by Slovensko pomohlo znížiť slabú mieru zaočkovanosti v tejto krajine. "Celá táto diskusia bola prospešná aj pre Slovensko, pretože vieme, že Afrika nerezonuje často v našich médiách a spoločenskej diskusii. A pritom celý kontinent je oblasťou veľkých príležitostí. Akákoľvek investícia, ktorá tam prinesie ekonomický rast, bude mať prospech pre obe strany," skonštatoval šéf slovenskej vlády.

Africké krajiny majú záujem o zahraničné investície

Heger upozornil, že mal viacero rokovaní o rozvíjaní obchodných príležitostí, pre ktoré existuje vhodný priestor, avšak slovenské firmy a investori málo poznajú pomery na africkom kontinente. "Je dobré, keď si tieto dvere pootvárajú čelní predstavitelia štátov a potom sa otvoria dvere aj pre investorov, ktorí môžu prísť a rozvíjať svoje podnikanie," opísal situáciu Heger. Podľa jeho slov africké krajiny majú záujem o zahraničné investície, chcú podať pomocnú ruku, aby poskytli potrebné garancie. "Lebo je pravda, že pre investorov zo Slovenska je Afrika vzdialený kontinent, nemáme tam dostatok kontaktov," dodal. Vyjadril nádej, že aj tieto kontakty prídu vhod slovenským investorom a že ich investície a podnikanie podporia zamestnanosť v krajinách, kde budú pôsobiť.