Najnovší PRIESKUM odhaľuje mnohé: Významne si polepšilo KDH aj Smer, bitka o tretie miesto sa vyostruje

BRATISLAVA - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) konali vo februári, vyhrala by ich strana Hlas so ziskom 17,5 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu volebného modelu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj na vzorke 1000 respondentov. Zber dát prebiehal od 8. do 14. januára. 2022.

Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 14,5 percent, na treťom mieste v tesnom závese by skončila SaS so ziskom 14,2 percenta.

Otázka, ktorú respondenti dostávali, znela: "Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť?"

Galéria fotiek (6) Zdroj: Agentúra AKO, TV JOJ

Progresívne Slovensko by podporilo 8,7 percenta opýtaných. OĽaNO by získalo 8 percent hlasov a KDH 7,2 percenta. Nasleduje hnutie Sme rodina a Republika (oboje so ziskom 6,9 percenta).

Nasleduje veľký spád a do parlamentu by nedostali Aliancia so 4,1 percentami hlasov, SNS s 3,8 percenta a ĽSNS s 2,5 percentami. Do Národnej rady by sa nedostali ani koaličná Za ľudí s 2,3 percentami a Dobrá voľba a umiernení s 1,2 percentami.

Nižšie je uvedený počet mandátov, ktoré by strany po tomto volebnom výsledku v parlamente získali.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Agentúra AKO, TV JOJ

Voliči podľa pohlavia

Zaujímavý je však pohľad na podrobnejšie výsledky prieskumu. Zatiaľ čo ženské pokolenie by viac podporilo Hlas, v prípade mužov ide o prvé tri strany o vyrovnanú partiu, kde jemne víťazí SaS.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Agentúra AKO, TV JOJ

Voliči podľa vzdelania

Smer-SD a Hlas-SD by rovnako skôr volili ľudia so základným vzdelaním bez maturity, zatiaľ čo v prípade vzdelania s maturitou mierne víťazí opäť SaS.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Agentúra AKO, TV JOJ

Vysokoškolskí vzdelaní ľudia by skôr volili stranu SaS a Progresívne Slovensko. Po siedmich percentách by získali u strán ako OĽaNO či Republika.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Agentúra AKO, TV JOJ