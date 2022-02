MIMORIADNY ONLINE Parlament schválil obrannú zmluvu s USA

poslanci dnes schválili obrannú dohodu s USA

schôdza bola aj včera konštantne prerušovaná zväčša kotlebovcami

Kollár včera nakoniec zrušil celú rozpravu a dnes sa pristúpilo rovno k hlasovaniu

pred parlamentom sa odohrávajú protesty proti tejto zmluve

VIDEO Poslanci schválili obrannú zmluvu s USA:

12:32 Predstavitelia mimoparlamentného Hlasu-SD sa vyjadrujú k schváleniu obrannej zmluvy s USA.

12:29 Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) vníma schválenie dohody ako vzopretie sa dezinformačnej kampani opozície.

12:26 Pre opozíciu má odkaz aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý sa teší zo schválenia zmluvy parlamentom. "Tým, čo ste dokázali v súvislosti s dohodou tvrdiť, bezohľadnosť s akou ste si vychutnali vlastnú schopnosť manipulovať, tým čo ste dokázali bez zábran tvrdiť o našich spojencoch, ste prekročili všetky červené čiary. Toto sa Vám naozaj podarilo. Ale hlboko sa mýlite, že toto bola len epizóda, na ktorú sa v zahraničí zabudne. Nezabudne. Toto vaše vysmievanie sa do tváre našich susedov a spojencov zostane u nich zapamätané," odkázal Korčok.

12:24 Poslankyňa Tabák na sociálnej sieti vysvetľuje, prečo za zmluvu nehlasovala. Tabák hovorí, že pre ňu je postačujúce, že Slovensko je ako krajina členom NATO a zaručuje to tak podľa nej bezpečnosť krajiny ako takej.

12:04 Premiér Eduard Heger (OĽaNO) poslancom ďakuje za odvahu zahlasovať za túto zmluvu.

11:52 Podľa hlasovanie je evidentné, že v klube Sme rodina boli niektorí poslanci aj proti a skutočne sa zdržal aj sám Kollár. Prekvapujúci je však moment v OĽaNO, kde boli proti zmluve poslanci Milan Kuriak a Romana Tabák. Proti dohode s USA tiež hlasovalo niekoľko poslancov hnutia Sme rodina ako napríklad Martin Borguľa, Adriana Pčolinská, Peter Pčolinský, Petra Hajšelová, Igor Kašper a Miloš Svrček.

11:45 Strana Smer-SD reaguje na schválenie dohody s USA. "Čerešničkou na torte je dnešné hlasovanie NR SR. My si pamätáme našich predsedov NR SR. Nie je možné, aby poslanec Kollár si zavolal poslanca za Sme rodina, ktorý nechcel hlasovať za túto dohodu, a Kollár sa potom sám zdrží pri hlasovaní úplne farizejsky," kritizuje Kollárov prístup Fico.

11:40 Sála buráca potleskom. Koaliční poslanci sa dokonca pri tlieskaní postavili.

11:39 Obranná zmluva so Spojenými štátmi americkými bola parlamentom schválená . Za bolo 79 poslancov. Zmluvu tak už musí ratifikovať len prezidentka Zuzana Čaputová.

11:38 Pozmeňujúce a procedurálne návrhy poslancov Kéryho, Fica a Faiča neboli schválené.

11:34 Podobne argumentuje aj Michal Šipoš z OĽaNO, ktorý dodáva, že obdobnú dohodu podporili aj viaceré okolité štáty EÚ. "Poslanecký klub OĽaNO preto bude hlasovať za prijatie dohody s USA," uistil Šipoš. V sále sa pristupuje k hlasovaniu.

11:32 SaS predstavuje svoje stanovisko k zmluve cez predsedníčku klubu Annu Zemanovú. "Slovensko je štát, ktorý bezvýhradne patrí na západ a štruktúr severoatlantickej aliancie. Je to štát, kde sa politici neboja prijímať ťažké rozhodnutia, ktore populisti kritizujú klamstvami. Poslanci SaS preto budú hlasovať za obrannú dohodu USA, lebo vieme, kam patríme, sme súčasťou EÚ a NATO, odmietame demagógiu a hrubú manipuláciu, ku ktorej sa uchyľuje opozícia," hovorí Zemanová, ktorá sa poďakovala Naďovi aj Korčokovi.

11:30 Kotlebovci vnímajú prípadné schválenie tejto zmluvy ako akt vlastizrady.

11:27 Krátko pred hlasovaním sa pristupuje k prezentovaniu stanovísk poslaneckých klubov k schvaľovaniu tejto dohody. Začína Robert Fico za Smer-SD. "Chcem pripomenúť, že vláda dnes schválila účasť slovenských vojakov na cvičení na Ukrajine. Je to neslýchané, aby sa to robilo na území nečlenského štátu NATO. Pokiaľ ide o dohodu, na schválenie tejto dohody nás nezaväzuje nič, čo by sa týkalo nášho členstva v NATO," hovorí Fico s tým, že táto zmluva je podľa neho pre Slovensko nevýhodná. Fico názor prezentuje bez nasadeného respirátora, ktorý drží v ruke. To si hneď všimol Milan Laurenčík ako podpredseda parlamentu a Fica a ostatných poslancov na to upozornil.

11:24 Prestávka sa skončila a pristupuje sa k procesu schvaľovania obrannej zmluvy. V pléne vystúpi spravodajstva Juraj Krúpa z OĽaNO. Rokovacia sála je už zaplnená poslancami.

11:06 Poslanci majú prestávku do 11:18, kedy sa začne ďalší priebeh ohľadom postupu v prípade obrannej zmluvy, ešte pred hlasovaním však chcú k dohode povedať stanovisko aj opozičné strany.

11:00 Dohadovanie sa o obrannej zmluve má pokračovať už len záverečnými rečami a následným hlasovaním o nej.

10:50 Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA) povedal, že sám nikdy nepríde s nápadom parlamentnej stráže. Povedal to v súvislosti etického neporiadku počas rokovania.

10:47 Poslanec Stanislav Mizík (ĽSNS) jasne nepovedal, či bude aj dnes prerušovať schôdzu pískaním na píšťalke.

Schôdza plná chaosu a anarchie

Parlament bol v utorok doslova dejiskom škandálov a prerážania dna politickej kultúry, a to až do samotného konca. Kým minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) ako predkladateľ návrhu čítal odôvodnenie obrannej zmluvy, bol sústavne prerušovaný z radov opozície piskotom, buchotom a výkrikmi. Parlament dokonca odmietol, aby v pléne vystúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka, zatiaľ čo vonku prebiehal veľký protest proti schváleniu tejto dohody.

Poslanci z ĽSNS tiež blokovali slovenskou vlajkou rečnícky pult, oblievali vodou koaličných poslancov z SaS, ktorí prišli "zakontrovať" ukrajinskou vlajkou. Celý incident videlo aj ukrajinské veľvyslanectvo, ktoré od nich navyše požaduje za tento incident ospravedlnenie.

Rozprava skončila predčasne

Schôdza sa napokon skončila predčasným ukončením rozpravy krátko pred desiatou hodinou večer, keď bol v sále stále neporiadok. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) dal napokon hlasovať o predčasnom ukončení rozpravy a to 79 poslancami aj prešlo. Preto sa už budeme pozerať len na záverečné reči a konečné hlasovanie o návrhu, a to dnes na obed.

