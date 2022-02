Obranná dohoda s USA: Hlasovanie môže byť tesné! Niektorí koaliční poslanci pochybujú, zasiahnuť môže aj omikron

Dnes o jednej poobede začne ďalšia schôdza parlamentu, ktorej predmetom je návrh na vyslovenie súhlasu NR SR s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických. Ministri obrany a zahraničných vecí ju už podpísali s kolegami vo Washingtone. Opozícia sa nechystá dohodu podporiť a vidí za ňou americkú inváziu, problém by však mohol nastať aj medzi niektorými koaličnými poslancami.

Nie som proti Američanom, som proti zmluve

Ide najmä o poslancov hnutia Sme rodina a OĽaNO. SaS a Za ľudí avizovali podporu dohody. Niekoľko poslancov Sme rodina už povedalo, že dohodu nepodporí. Medzi nimi aj poslanec Martin Borguľa. Ten dohodu nepodporí, pretože obsahuje kontroverzné klauzuly, ktorých výklad podľa neho nie je jednoznačný. Problémom pre neho je aj to, že do zmluvy neboli zapracované žiadne z pripomienok.

"Dôvodom, pre ktorý nemôžem zahlasovať za prijatie tejto zmluvy, teda nie je žiadny môj

protiamerický postoj, ktorý mi moji oponenti podsúvajú a vkladajú do úst. Tým dôvodom je

neprofesionálny prístup, hrubé chyby a hlboké komunikačné zlyhanie zodpovedných pri prijímaní tejto zásadnej zmluvy pre náš štát," povedal poslanec.

Pochybujú poslanci Sme rodina a OĽaNO

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár už pred pár dňami uviedol, že v jeho hnutí je odsúhlasenie dohody "pol na pol". V klube budú mať "zelenú kartu", každý sa rozhodne, ako chce. Päť až sedem poslancov hnutia zmluvu podľa Kollára určite nepodporí. Čo sa týka hnutia OĽaNO, šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš včera pred koaličnou radou uviedol, že 45 alebo 46 poslancov bude hlasovať za obrannú dohodu.

"Stav sa bude meniť aj podľa toho, koľkí budú pozitívni alebo v karanténe." Problémom však nebude len karanténa, ale aj nerozhodnosť niektorých poslancov. Okolo desať poslancov je však stále na pochybách. Koalícia napriek tomu ráta, že obranná dohoda by mala prejsť ľahko. "Uvidíme, aké budú čísla, ale vyzerá, že tá 76-ka je," uviedol Pčolinský.

Zasiahnuť môže aj omikron, rokovanie je preto otázne

Do hlasovania môže zasiahnuť z hľadiska účasti poslancov aj pandémia. Niekoľko poslancov totiž čaká na výsledok testu, prípadne je v karanténe. Koalícia preto nevie, či schôdzu vôbec otvorí. "Volal mi jeden náš poslanec, pán Karahuta, a čaká na výsledok PCR testu, tak uvidíme," povedal Pčolinský. Na to, aby dohoda prešla, je potrebných 76 hlasov, je preto otázne, či dnes v parlamente bude toľko koaličných poslancov.

"Ak by hrozilo, že je veľa chorých, schôdza sa preruší a hlasovanie budeme presúvať, buď na koniec týždňa, alebo na koniec schôdze," uviedol pred koaličnou radou Juraj Šeliga. Rokovanie je preto ešte stále otázne a schôdza sa dnes nemusí ani otvoriť. "Verím, že dohoda prejde a túto tému uzatvoríme. Vzhľadom na to, aký malý vplyv to bude mať na život Slovákov, tak tomu venujeme veľmi veľa času," dodal Šeliga, ktorý už cez víkend spolu s Kollárom pripustil, že hlasovnie môže byť tesné.

Premiér predpokladá, že parlament dohodu odsúhlasí

Premiér Eduard Heger predpokladá, že parlament odsúhlasí dohodu o obrannej spolupráci s USA. "Nie je nad čím rozmýšľať, nad čím váhať, predsa sú to naši spojenci," povedal v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Verí, že zmluvu ratifikuje aj prezidentka. Ako podotkol predseda vlády, dohodu sprevádza veľké množstvo dezinformácií, ktorých nositeľom je najmä opozícia. "Verejnosť sa sama presvedčí, keď sa tá zmluva ratifikuje, že nič z toho, čím tu oni hrozili, sa nestane," skonštatoval.

Dohodu podpísali ministri Korčok a Naď vo Washingotne

Dohodu o obrannej spolupráci (DCA) už odsúhlasila vláda, minulý týždeň ju zástupcovia SR a USA podpísali v americkom Washingtone. Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.

Predstavitelia vlády deklarovali, že zmluva neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR. Opozícia ju kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporila.

Opozícia bude proti

Poslanci mimoparlametného Hlasu a Smeru dohodu v parlamente nepodporia. Proti sú aj poslanci ĽSNS a Republiky. Pochybnosti okolo zmluvy, napríklad týkajúce sa súladu s ústavou či narušenia suverenity, podľa lídra Hlasu Petra Pellegriniho neboli rozptýlené. "Hlas takúto zmluvu nepodporí," deklaroval. Zopakoval výhradu smerom k prezidentke Zuzane Čaputovej, že zmluvu nedala posúdiť Ústavnému súdu SR. Nepáči sa mu ani to, že k zmluve bude mimoriadna schôdza.

Deň zrady a protesty

Líder opozičného Smeru Robert Fico hovorí v súvislosti s podpisom dohody o zrade. Šéf Smeru zároveň avizuje protest, na ktorom chce symbolicky na odpor proti zmluve klásť vence pred bustou Alexandra Dubčeka pred parlamentom. "Zmluve medzi našou a americkou vládou musí vysloviť súhlas NR SR. Tá je zvolaná mimoriadne rýchlo," povedal.

"Dôvod je jednoduchý, vládna väčšina bude chcieť rokovať v noci, mysliac si, že nás uspí a utrmáca. Veľmi sa mýli. Čaká nás v parlamente obrovský súboj a my budeme na jeho čele. Nemáme počty na víťazstvo, ale morálnymi víťazmi budeme v každom prípade. A tento súboj bude otváracím kolom k petičnej akcii a k referendu o vypovedaní tejto zradcovskej zmluvy," uviedol Fico. Pripomenul, že opozícia už organizovala viaceré protesty proti zmluve a Smer-SD v tom bude pokračovať. Dodal, že deň podpísania zmluvy si budú všetci pamätať ako deň zrady. Jeden z protestov sa konal aj pred prezidentským palácom.

S uzavretím dohody nesúhlasí aj viacero občianskych iniciatív. Zbierajú preto podpisy pod petíciu za vypísanie referenda za zrušenie obrannej dohody s USA. Ako informoval v pondelok petičný výbor, zmluvu považujú za jednostrannú, nevyváženú a nebezpečnú. Vzhľadom na členstvo SR v NATO je podľa nich nepotrebná. Obávajú sa, že by mohla vniesť komplikácie do komunikácie medzi Ruskom a Západom. Americká interpretačná doložka je podľa nich v rozpore so slovenskou.