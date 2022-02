Je to potvrdené: Na Slovensko príde nová VAKCÍNA! Registrácia sa spustí 15. februára

Galéria fotiek (1) minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský

BRATISLAVA - Registrácia na očkovanie vakcínou od spoločnosti Novavax by sa mala spustiť 15. februára. V stredu to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Zatiaľ nespresnil, či bude možné podať vakcínu ako booster, teda posilňovaciu dávku. Vakcíny by mali byť dodané koncom mesiaca.