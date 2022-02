Neviditeľný variant? V Česku zaznamenali niekoľko prípadov subvariantu omikronu: Je infekčnejší o 50 percent!

Opatrenia by sa mali po vlne omikron uvoľňovať

Zatiaľ, čo sa na Slovensku vlna omikronu rozbieha, v Česku úraduje subvariant omikronu BA.2. V niektorých krajinách už dokonca vytlačil pôvodný omikron. BA.2 je podľa vedcov o polovicu unfekčnejší ako pôvodný omikron, no väčšie obavy zatiaľ nevzbudzuje. Píše tn.nova.cz.

Subvariant omikronu sa šíri najviac v Dánsku, kde je dominantným variantom. "Mohli by sme očakávať, že v nasledujúcich týždňoch sa stane dominantným aj vo Veľkej Británii," povedal pre časopis Fortune britský epidemiolíg John Edmunds. "Je ťažké povedať, aké to bude mať dôsledkoy. Môže to dokonca viesť k ďalšiemu vrcholu epidémie," dodal.

Dobrou správou však je, že aj keď sa subvariant rýchlo šíri, hospitalizácie nenarástli. Vedci ho ale stále skúmajú a zisťujú aj to, ako účinné sú voči nemu vakcíny. "Chýba uňho mutácia spike protéinu 69-70, ktorá spôsobuje tzv. SGFT, takže je náročnejšie ho identifikovať na PCR testoch. Preto sa prezýva skrytý variant," povedala Anna Ssentongová z pensylvánskej univerzity. Variant BA.2 má dokonca o 20 mutácii viac, ako pôvodný omikron, takže voči vakcínam môže byť ešte odolnejší.