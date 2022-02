Toto máme na Slovensku? Pozrite si nádherné dronové ZÁBERY, ktoré vám vyrazia dych

BRATISLAVA - Štátna spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vlastní pozemky troch veľkých prístavov na Dunaji na území Slovenska a prevádzkuje ich. V januári oslávila 14 rokov od svojho vzniku. Pozrite si pôsobivé dronové zábery prístavov v Bratislave / nákladný aj osobný/, v Komárne a v Štúrove.

Štátna spoločnosť Verejné prístavy a.s oslavuje 14 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti spravila dronové zábery troch verejných prístavoch na Dunaji, ktoré vlastní. Pokochajte sa nádhernými fotografiami, podľa ktorých by ste niekedy ani netypovali, že sú to zábery zo Slovenska.

Galéria fotiek (15) Bazén Pálenisko

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Zimný prístav

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Zimný prístav

Zdroj: Verejné prístavy Galéria fotiek (15) Bazén Pálenisko

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Bazén Pálenisko

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Ústie zimného prístavu

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Verejný prístav Bratislava

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Zimný prístav

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Zimný prístav

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Zimný prístav

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Verejný prístav Komárno

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Verejný prístav Komárno

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Zimný prístav

Zdroj: Verejné prístavy

Galéria fotiek (15) Zimný prístav

Zdroj: Verejné prístavy

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. bola založená dňa 21. 1. 2008 na základe zákona č. 500/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Zakladateľom spoločnosti je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vykonáva nasledujúce činnosti: ​

zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov na území SR, spolu so spracovaním dlhodobých a krátkodobých koncepcií ich rozvoja,

zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv, ako aj evidencie objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavoch,

prenajímanie pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov,

vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov,

vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy, vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy. ​