AKTUÁLNE Chceli vedieť, aké to je vraždiť! Otrasný prípad z Martina je opäť na súde: DOŽIVOTIE

BRATISLAVA - Len dvadsaťroční mladíci vo februári brutálne zavraždili 47-ročného Jozefa. Dôvod je pritom šokujúci - chceli zistiť, aké je to zabiť človeka.

V prípade brutálnej vraždy v Martine padol doživotný trest odňatia slobody. Najvyšší súd (NS) SR ho uložil Rudolfovi Dorčíkovi. Milan Jesenský dostal 25 rokov nepodmienečne. NS SR na utorkovom verejnom zasadnutí zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu, ktorý pôvodne uložil Dorčíkovi 24-ročný a Jesenskému 20-ročný trest. Vinní sú z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Informovala o tom hovorkyňa Alexandra Važanová.

Prípad brutálnej vraždy, ktorá sa stala vo februári minulého roka v blízkosti čerpacej stanice v Martine, začala riešiť okamžite Národná kriminálna agentúra. Jeden z obvinených chcel podľa polície zistiť, "aké je to zabiť človeka". Muži mali nadviazať náhodný kontakt s osobou, ktorú pod zámienkou popíjania alkoholu vylákali do priestorov opusteného krytu civilnej ochrany.

Po krátkom rozhovore sa mali presunúť do vedľajšej miestnosti, kde mal poškodenému jeden z obvinených povedať, že je to jeho posledný deň a že zomrie. Poškodený 47-ročný Jozef utrpel mnohopočetné rany na tvári a časti hlavy a rôzne poranenia s krvnými podliatinami a odreninami po celom tele. Skončil s roztriešteným tvárovým skeletom. Veľké množstvo zranení rôzneho charakteru viedlo k jeho smrti.

Chcel vidieť ľudský mozog

Mladíci sa na Špecializovanom trestnom súde ku skutku priznali. Mysleli si tak, že im to môže pomôcť k zníženiu trestu. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic vtedy povedal, že to neprichádza do úvahy. Mladíci Jozefa brutálne dobili, a aby sa uistili, že je mŕtvy, jeden z nich mu rozrezal krk.

Druhý chcel vidieť mozog, tak mu niekoľkokrát zarezal aj do hlavy. Muža udierali dreveným hranolom. So svojím ohavným činom sa neskôr pochválili aj kamarátom, ktorých mali zobrať aj na miesto činu, kde ešte boli pozostatky brutálne dobitého Jozefa. Potom sa im mali vyhrážať, aby nič neprezradili.