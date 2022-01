Najbližšie dni čakajú Slovensko veľké rozdiely v počasí naprieč krajinou

Dôvodom je blížiaca sa plytká chladná vzduchová hmota. "Najslabšie sa prejaví v Nitrianskom kraji, no slabšie aj v Banskobystrickom a Trnavskom kraji. Toto sú totiž oblasti, ktoré sú pri severnom až severovýchodnom prúdení v závetrí Západných Karpát, no čiastočne sa ochladí aj tam, najmä v stredu (12. 1.)," priblížili meteorológovia.

Ak je prenikajúca chladná vzduchová hmota plytká, prináša ďalší efekt - inverznú vrstvu. "Tá zabraňuje prúdeniu tohto vzduchu cez pohoria, a ten je nútený ich obchádzať alebo prenikať cez lokálne zníženiny," spresnili. Tento efekt má byť veľmi významný napríklad na juhovýchode Slovenska v Košickej kotline, Východoslovenskej nížine, ale aj na západe v údolí Váhu, ako aj vo Viedenskej kotline a na Morave.

"Spôsobuje, že je v určitých oblastiach na pocit chladnejšie, hoci môže ísť o tú istú vzduchovú hmotu ako v máloveterných lokalitách. Efekt vetra môžeme vyjadriť napríklad pocitovou teplotou. Vo veterných lokalitách bude jej hodnota v utorok (11. 1.) a stredu najmä na severe a východe lokálne aj okolo mínus desať stupňov Celzia," podotkli. Očakávane rozdiely v počasí v rámci územia Slovenska podľa meteorológov možno bežne pozorovať pri preniknutí chladných stabilných vzduchových hmôt, pričom efekt je výrazný najmä v zime.

Zdroj: SHMÚ

Vietor môže potrápiť zväčša juhovýchod Slovenska

Silnejší vietor môže potrápiť zväčša juhovýchodnú časť Slovenska aj počas utorka (11. 1.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Východ Slovenska môžu potrápiť aj snehové jazyky a záveje.Najnižšia výstraha pred vetrom sa týka takmer celého Košického kraja, tiež okresov Poprad, Prešov, Vranov nad Topľou a Brezno. Vietor môže podľa meteorológov krátkodobo dosiahnuť rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu. Výstraha predbežne platí do utorkového večera.

V utorok sa môže od 4.00 do 13.00 h rozfúkať aj na hrebeňoch hôr v okresoch Tvrdošín, Poprad, Liptovský Mikuláš a Brezno. SHMÚ informuje, že vietor môže miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 kilometrov za hodinu. Snehové jazyky a záveje sa môžu do stredajšieho (12. 1.) večera vyskytnúť v okresoch Snina, Humenné, Sobrance, Michalovce a Trebišov. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornili meteorológovia.

Do utorkového rána predbežne platí v okrese Michalovce hydrologická výstraha druhého stupňa pre možnú povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa. Týka sa vodného toku Latorica.