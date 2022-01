PREDPOVEĎ POČASIA Držte si klobúky, prichádza obrovský zvrat: Víchrica a rapídne ochladenie!

Pondelok

Noc z nedele na pondelok bude premenlivá a oblačná, ojedinele sa môžu objaviť zrážky či prehánky a vo vysokých polohách sneženie. Ojedinele sa môže vyskytnúť hmla. Najnižšia nočná teplota dosiahne 6 až 1 stupeň Celzia, v údoliach okolo -1 stupňa Celzia.

Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk

Cez deň bude veľká oblačnosť s dažďom či prehánkami, od 1200 metrov nad morom aj sneženie. Podľa meteorológov bude teplo a veterno, vydané sú výstrahy pre Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky a Prešovský kraj. Pre Banskobystrický a Žilinský kraj je vydaná výstraha pre vietor na horách. Fúkať má prevažne západný vietor s rýchlosťou do 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 55 kilometrov za hodinu, na juhozápade a v Popradskej kotline lokálne s rýchlosťou okolo 45 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 85 kilometrov za hodinu. Na horách búrlivý vietor až víchrica.

Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk

Utorok

„V brázde nízkeho tlaku vzduchu bude od západu postupovať do strednej Európy teplý front frontálneho systému spojený s rozsiahlou a hlbokou tlakovou nížou nad severozápadnou Európou,“ upozornili meteorológovia z SHMÚ. V utorok bude oblačno až zamračené. V noci z pondelka na utorok bude najmä na západe Slovenska pršať, vo vyšších polohách snežiť. Nadránom treba počítať s hmlou či poľadovicou. Naďalej bude teplo a mimoriadne veterno – meteorológovia vydali pre Žilinský, Prešovský s Banskobystrický kraj výstrahy druhého stupňa pred vetrom.

Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota dosiahne 3 až -2, na juhozápade a na Honte okolo 5 stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 4 až 9, na juhu Záhoria a Podunajskej nížiny do 12 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný, v noci spočiatku západný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch miestami do 65 kilometrov za hodinu. Vo vysokých polohách cez deň búrlivý vietor až silná víchrica.

Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk

Streda

„Od západu postúpi do našej oblasti zvlnený studený front, spojený s rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad severnou Európou,“ uviedli meteorológovia. V stredu bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď či prehánky. Od stredných polôh bude snežiť a popoludní sa bude ochladzovať. Najnižšia nočná teplota dosiahne 8 až 3, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní okolo 1 stupňa Celzia.

Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk

Najvyššia denná teplota vystúpi na 2 až 7, na juhu väčšinou okolo 9 stupňov Celzia. Fúkať bude spočiatku južný vietor, ktorý sa postupne zmení na severozápadný s rýchlosťou do 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 60 kilometrov za hodinu. K večeru vietor zoslabne. Na horách nad pásmom lesa spočiatku silná víchrica.

Štvrtok

„Po zadnej strane tlakovej níže so stredom nad Pobaltím bude od severozápadu do našej oblasti prúdiť chladný vzduch. Súčasne sa od juhozápadu nad alpskú oblasť rozšíri výbežok tlakovej výše,“ napísali meteorológovia. Spočiatku bude veľká oblačnosť, najmä na severe so snežením, v nižších polohách s dažďom so snehom či dažďom.

Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk

Podľa slov meteorológov sa na Troch kráľov poriadne ochladí. Najnižšia nočná teplota dosiahne 2 až -4 stupne Celzia, v údoliach ojedinele chladnejšie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až 6, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a

Horehroní okolo -1 stupňa Celzia.

Piatok

Posledný pracovný deň bude polooblačno až oblačno, ojedinele so snežením či snehovými prehánkami. Tie by sa mali vyskytnúť najmä na severe. Najnižšia nočná teplota dosiahne -4 až -9, v údoliach miestami okolo -11 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na -2 až +4 stupne Celzia.

Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk

Sobota

Cez víkend bude prevažne veľká oblačnosť, miestami so snežením či snehovými prehánkami. V nížinách sa cez deň objaví sneh s dažďom. Najnižšia nočná teplota dosiahne-2 až -7, v údoliach miestami okolo -9 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na -2 až 4 stupne Celzia.

Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk