Aký rok nás čaká? Slová odborníkov nepotešia: Nebude to dobré! S omikronom budeme bojovať dlhé mesiace

Variant omikron straší snáď každú krajinu a mnohí sa ho obávajú pre jeho mimoriadnu infekčnosť. Veď v porovnaní s deltou, ktorá tu pustošila od leta minulého roku, má 32 mutácii, delta mala „len“ 9. V Izraeli už pre omikron začali s očkovaním štvrtou dávkou vakcíny u ľudí nad 60 rokov a zdravotníkov.

Čo nás ale čaká na Slovensku v roku 2022? Primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský, epidemiológovia Vladimír Krčméry a Martin Pavelka sa pre TV Markíza vyjadrili k tejto téme. Podľa Kulkovského nás pandémia naučila, že ani zďaleka nevieme, koľko toho ešte nevieme. „Dôkazom toho je nastupujúca vlna omikronu, ktorá hodila do koša a zabudnutia všetko, čo sme predpovedali v súvislosti s delta variantom. Môžem teda povedať len to, ako by mohla pandémia vyzerať, ak by neprišlo ďalšie Covid prekvapenie,“ upozornil s tým, že do jari sa spoločnosť zrejme masívne premorí, avšak, dovtedy aj budeme s omikronom bojovať.

Ďalšia vlna, ďalší problém

Okrem toho údajne podľa Kulkovského dosiahneme aj strop v zaočkovanosti, a to na úrovni 60 percent. „Čo je mimochodom v porovnaní s vyspelým svetom smutné číslo. Leto už bude pomerne kľudné,“ konštatoval. S jeho slovami súhlasí aj Krčméry, ktorý bol minulý rok prvým Slovákom, ktorému podali vakcínu proti koronavírusu. Podľa jeho slov vlna omikronu skončí týždeň po Veľkej noci, teda na konci apríla a leto bude pokojné. Následne pri ďalšia vlna v októbri. „Dovtedy očakávame, že zaočkovanosť na celom svete presiahne štyri miliardy ľudí, teda takmer 60 percent populácie. Vďaka tomu bude mortalita nižšia,“ mieni Krčméry.

Kulkovský dodáva, že nasledujúcu vlnu už zrejme nebudeme musieť reprofilizovať tak veľké množstvo lôžok v nemocniciach a školský rok 2022/2023 by mal byť kompletný, bez masívneho zatvárania škôl. Všetko ale môže zmeniť nový variant, ktorý by prišiel z krajiny s nízkou zaočkovanosťou. „Čo sa týka očkovania, určite budú potrebné až do stabilizácie stavu a ústupu pandémie ďalšie dávky,“ vysvetlil Kulkovský.

Epidemiológ Pavelka dopĺňa, že vírus bude naďalej mutovať a omikron nie je posledným variantom, ktorý bude robiť problémy. „Zisťujeme, že pri koronavíruse vakcíny nemajú efekt tak, ako pri iných vakcínach, ktoré stačia raz za päť či desať rokov. Zrejme príde štvrtá, piata a šiesta dávka,“ uviedol Pavelka, podľa ktorého je dôležité, aby sme dosiahli endemický stav. Ide o stav, kedy sa každý z nás stretol s vírusom, a to či už v podobe vakcíny či nákazy.

„Dôležité je, že covid už nebude mať ekonomický a sociálny dopad a nebude vážne ohrozovať zdravotníctvo. Keď populácia má v sebe nejaký level imunity, nereaguje na patogén so zlým klinickým profilom, ako keď sa s ním stretáva prvýkrát. To sme videli už pri delta variante vo Veľkej Británii. Majú vysokú zaočkovanosť. Vyše 70 percent obyvateľov je zaočkovaných, polovica je zaboostrovaná a 95 percent ľudí nad 65 rokov má vakcínu. Delta variant neprodukoval veľa hospitalizácií a ani úmrtí. Smrtnosť vírusu bola prakticky nulová. Naopak, na Slovensku máme stále veľký rezervoár ľudí bez imunity,“ povedal Pavelka. Otázne tak nateraz zostáva, kedy sa do tohto stavu dostaneme. Poukázal však na to, že omikron údajne nespôsobuje ťažký priebeh. Podľa jeho slov budeme na tom horšie, ako krajiny, kde je zaočkovanosť vysoká, avšak masové vymieranie už nebude témou číslo jeden. Na záver uviedol, že percentá ľudí, ktoré nezaočkujeme, budeme musieť dohnať premorenosťou.