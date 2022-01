SHMÚ vydal výstrahu: Na väčšine Slovenska sa môže v nedeľu ojedinele vyskytnúť hmla

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP Photo/Michael Probst

BRATISLAVA - Na väčšine Slovenska, s výnimkou západnej časti, sa môže v nedeľu do 13.00 h ojedinele vyskytnúť hmla s dohľadnosťou do 200 metrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe.