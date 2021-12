PREDPOVEĎ POČASIA Konečne zažijeme biele Vianoce! Nie však všade, kde sa môžu tešiť na snehovú pokrývku?

Archívne VIDEO Snehová kalamita v Bratislave: Hustý sneh komplikoval dopravu!

Piatok

Na Štedrý deň bude oblačno až zamračené, miestami hmlisto. Postupne na viacerých miestach bude aj snežiť, avšak, v polohách do 800 metrov bude snehová nádielka prechádzať do dažďa či dažďa so snehom. Na severe bude sneženie výdatné, meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu snehových jazykov. Popoludní bude zrážok ubúdať a lokálne sa môže tvoriť aj poľadovica.

Zdroj: predpovede.sk, SHMÚ

Najnižšia nočná teplota dosiahne -1 až -6, v dolinách a kotlinách ojedinele do -8 stupňov Celzia.Najvyššia denná teplota vystúpi na -1 až 4, na západe a miestami na strednom Slovensku 4 až 9 stupne Celzia. Fúkať bude prevažne južný, cez deň postupne prevažne západný vietor s rýchlosťou do 30, v nárazoch do 55 kilometrov za hodinu. Na horách prudký vietor až víchrica! Na celé Slovensko vydali meteorológovia rôzne výstrahy prvého stupňa – od poľadovice cez sneženie až na tvorbu snehových jazykov.

Zdroj: SHMÚ

Sobota

Na prvý sviatok vianočný bude oblačno až zamračené a lokálne hmlisto. V noci miestami, cez deň na mnohých miestach dážď alebo dážď so snehom, od cca 800 metrov nad morom sneženie. V severnej polovici postupne sneženie vo všetkých polohách, ojedinele sa môže tvoriť aj poľadovica. „V plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu postúpi od severu do strednej Európy zvlnené frontálne rozhranie oddeľujúce chladný vzduch v severnej polovici Európy od teplého vzduchu v južnej polovici Európy,“ upozorňujú meteorológovia.

Zdroj: predpovede.sk, SHMÚ

Najnižšia nočná teplota dosiahne 4 až -1, v údoliach a na východe miestami -1 až -5 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 2 až 7, na severe miestami okolo 0 stupňov Celzia. Fúkať bude spočiatku západný vietor s rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu. V priebehu noci zoslabne.

Popoludní miestami severný vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu. Na horách spočiatku prudký vietor až víchrica.

Nedeľa

Druhý sviatok vianočný bude oblačný až zamračený, ojedinele so zmenšenou oblačnosťou. Miestami môže snežiť, prípadne padať dážď so snehom. Na západe a v Banskobystrickom kraji v polohách do 600 metrov však väčšinou dážď, ojedinele aj s poľadovicou.

Zdroj: predpovede.sk, SHMÚ

„Nad strednou Európou sa bude naďalej vlniť frontálne rozhranie oddeľujúce chladný vzduch v severnej polovici Európy od teplého vzduchu v južnej polovici Európy,“ upozorňujú meteorológovia. Najnižšia nočná teplota dosiahne 3 až -2, na severe a pri zmenšenej oblačnosti a snehovej pokrývke -2 až -7 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 6 stupne Celzia, na severovýchode ojedinele chladnejšie.