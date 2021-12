Marcinková bude sviatkovať doma: Užívame si spoločný čas! COVID však narušil jednu z tradícií

"Vianoce budeme tráviť na Spiši, s manželom, dcérkou a mojimi rodičmi. Poblíž sú Tatry, kam sa všetci chystáme na sane. Dcéra má rok a sneh sa jej veľmi páči," povedala pre Topky.

Túto tradíciu narušila pandémia!

Silvestrovať však už budú v Bratislave. "Nezvykneme si robiť plány. Počas roka sme málo spolu ako rodina, keďže manžel pracuje v zahraničí, preto si len niečo dobré uvaríme a budeme sa doma tešiť zo spoločného času," uviedla. Jednu z tradícií však narušila pandémia.

Zdroj: archív V. M.

"Mali sme posledné tri roky takú tradíciu, že sme s hokejovým tímom, kde hrá manžel, cestovali každé Vianoce až do Nového roka do švajčiarskeho Davosu. Tam je to krásne. Teraz to však kvôli pandémii nie je možné. Situáciu rešpektujeme a vieme sa tešiť aj z domácej atmosféry," povedala.

Chýba mi pocit ľahkosti

Čo sa týka darčekov, kupovanie zbytočností nemá poslankyňa rada. "Preto vždy nabádam k tomu, aby sme si doma povedali, kto čo potrebuje, a tým sa riadili. O to viac to prizvukujem mamke a svokre, keď nakupujú pre moju dcérku. Prvé vnúča v rodine, babky sa pri každom sviatku nechávajú uniesť (smiech). Doma dcérka dostane určite len dva dary," opísala.

Zdroj: archív V. M.

Druhý rok pandémie vplýva na každého. Marcinkovej chýba najmä pocit ľahkosti. "COVID so sebou priniesol neustálu tiaž strachu o blízkych. Starí rodičia majú krehké zdravie, stretávame sa posledné dva roky málo, kvôli pandémii. Okrem toho sa kvôli COVIDU z vidieka vytratili tradície ako koledovanie, novoročné slávnosti a vianočné trhovisko," uviedla.

Niet rodiny, ktorú by COVIDU nezasiahol

Pandémia je ťažká skúška pre každého. "Niet rodiny, ktorú by COVID nezasiahol. Jedným siahol na príjmy, druhým zatvoril školy a deti ostali doma, ďalším podlomil zdravie... Všetkých nás toto obdobie skúša. Za seba poviem, že napriek ťažkostiam, ktoré sme zažili, si chcem z tohto obdobia vziať pocit vďačnosti za obyčajné ľudské stretnutia, objatia, podania rúk a úsmevy, ku ktorým sa raz vrátime. Verím," skonštatovala Marcinková.

Zdroj: archív V. M.

COVID ma naučil šetriť peniaze

Okrem iných lekcií naučil koronavírus Marcinkovú šetriť peniaze. "Predtým som dostatočne nemyslela na horšie časy. Tým, že je môj manžel športovec, prvý rok pandémie sme boli vo veľkej neistote, či budú športové podujatia znovu možné. Prišli o jeden príjem a nevedeli, čo bude nasledovať," vysvetlila s tým, že toto je príbeh mnohých slovenských rodín a vie, aké je to ťažké.

Zdroj: archív V. M.

V nákupnom správaní preto urobili veľké zmeny. "Myslíme sa na ťažké časy v oveľa väčšej miere než predtým," dodala na adresu nákupov. Najťažšie však pre ňu bolo sledovať, ako spoločnosť hrubne a ako ľudia voči sebe strácajú citlivosť. "To je niečo, na čo sa veľmi ťažko pozerá," opísala.

Kváskovať som sa nenaučila, ale začala som piecť

Naučil ju COVID aj niečo pozitívne? "Kváskovať som sa síce nenaučila, ale piecť som začala. Keď sa to ráta," pousmiala sa Marcinková. "COVID veľmi jasne ukázal, kto je v politike schopný myslieť na ľudí, ich zdravie a bezpečnosť a kto len na seba a na vlastné preferencie," dodala.