Lockdown po slovensky: Ulice hlavného mesta praskajú vo švíkoch! Rúška by ste hľadali márne

BRATISLAVA - Aj keď sa situácia na Slovensku zlepšuje, nik netuší, čo so sebou prinesie variant omikron a či v plnej silne nezažijeme aj štvrtú vlnu. Mnohé krajiny pred Vianocami zavádzajú prísne pravidlá a lockdowny. Napriek tomu, že na Slovensku je naďalej lockdown, v centre Bratislavy to vyzerá, akoby ani nebol. Ulice doslova praskajú vo švíkoch!

Na Slovensku máme od Kataríny zavedený lockdown, s ktorým súvisí aj zákaz vychádzania. Sprvu ľudia nemohli ísť von z domu po celý deň, platili však viaceré výnimky. Tieto pravidlá sa však ku koncu týždňa zmenili a po novom tak zákaz vychádzania platí len v noci, od 20. hodiny do 5. hodiny ráno nasledujúceho dňa.

Aj keď je posledný víkend pred Vianocami a mnohých straší príchod nového variantu omikron, niektorí si z opatrení ťažkú hlavu nerobia. Ba čo viac, v Bratislave to vyzerá, akoby ani lockdown nebol. Do redakcie sa nám totiž ozval čitateľ Tomáš, ktorý nás upozornil na to, že ulice praskajú vo švíkoch a mnohí si vychutnávajú predvianočnú atmosféru.

Zdroj: Tip čitateľa - Tomáš

Už druhý rok totiž pre pandémiu koronavírusu nie sú v centre hlavného mesta vianočné trhy, na ktoré denne prišli tisícky ľudí. Ľudia si preto spravili vianočné trhy po svojom. Vzhľadom k tomu, že prevádzky môžu fungovať v režime výdajných okienok, sa túto možnosť rozhodli využiť a ľuďom ponúkajú typické vianočné pochúťky ako cigánske pečienky, punč. A v meste sa tak tvoria rozsiahle rady.

"Pred výdajnými okienkami sú rady ľudí, ktorí čakajú na jedlo alebo pitie a tí, čo už svoju objednávku majú, tam stoja v skupinkách a konzumujú. Viaceré podniky sa pripravili a prichystali aj ohrievače, pri ktorých mnohí stoja," uviedol Tomáš pre Topky.sk. "Celé to má za dôsledok, že je na malom priestore dav ľudí," pokračoval. Podľa jeho slov by sme však respirátory hľadali márne, mnohí údajne nedodržiavajú ani povinné aspoň dvojmetrové rozostupy. "Takto teda lockdown určite nevyzerá," povedal Tomáš.

