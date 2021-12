Je v hre povinné očkovanie? Heger to povedal jasne: Posledná šanca pre seniorov!

Tempo očkovania sa podľa premiéra zvyšuje. Krajina a nemocnice však nie sú na ďalšie vlny pandémie pripravené, najmä v súvislosti s variantom omikron. "O povinnom očkovaní sa diskutuje čoraz viac aj v zahraničí a krajiny to považujú za nevyhnutné," skonštatoval Heger. Rezort zdravotníctva bol preto poverený na vypracovanie analýzy pre zavedenie povinného očkovania a možnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných pri hospitalizácii.

Heger chápe aj návrh Igora Matoviča

Analýza, či by bolo možné zaviesť povinné očkovanie pre seniorov, by mala byť podľa Hegera hotová 10. januára 2022. Heger chápe aj návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) o lockdowne pre ľudí nad 60 rokov a nevylúčil ho. "Ja som povedal, že môj návrh je povinné očkovanie. On to vidí ako medzikrok, aby sme ľudí ochránili," uviedol premiér. Opätovne vyzval ľudí na dobrovoľné očkovanie. Sám ide na tretiu dávku vakcíny v pondelok (20. 12.).

Štát končí s finančnými odmenami

Podľa Hegera štát končí s finančnými odmenami pre seniorov, ktorí sa dajú zaočkovať. "Ďalšie finančné motivácie pri prípadnej štvrtej, piatej dávke proti novému koronavírusu nebudú, toto je posledná šanca," upozornil Heger.