Zadržanie Fica mu môže politicky pomôcť: Právne sa to zdá byť v poriadku, myslí si poslanec z OĽANO

Vetrák vidí dve roviny, právnu a politickú. "Zdá sa, že právna rovina bola naplnená a že polícia postupovala správne, ale nechajme to na orgány, ktoré sú zodpovedné za to, aby to skonštatovali," uviedol na tlačovej konferencii v parlamente. Myslí si, že takéto akcie môžu napomôcť Ficovi a jeho prívržencom na demagogické tvrdenia o tom, že sú utláčaní a ich práva sa porušujú. "To nie je pravda, pretože nepekným spôsobom zneužívajú pandémiu, myslia si, že ako poslanci si môžu dovoliť všetko," povedal. Bežní ľudia to podľa neho ťažko vedia rozlíšiť, preto to v politickej rovine môže znamenať výhru.

VIDEO Polícia zadržala Roberta Fica pred plánovaným sprievodom strany Smer

Sami sme na to upozorňovali, tvrdí Baránik

"Sami sme upozorňovali na to, že podľa nášho názoru dochádza k opakovaným prípadom trestnému činu poburovania a podnecovania, takže teraz je na polícii a prokuratúre, aby zvážili, či táto skutková podstata bola naplnená," skonštatoval Baránik.

Pokiaľ existovalo podozrenie zo spáchania trestného činu, polícia konala v zmysle zákona, tvrdí Kyselica. Pri podnecovaní treba podľa neho pozerať na spoločenskú závažnosť. "Podnecovanie môže byť už to, čo tomu predchádzalo, nemusí ísť o to zhromaždenie, ktoré bolo včera. Počkáme si na závery polície, aby sme nepredbiehali," dodal.

VIDEO Vyjadrenie Fica po zadržaní: Absurdity páchané touto vládnou koalíciou nemajú konca kraja, policajti sa hanbili

Roberta Fica odviedla vo štvrtok večer polícia

Lídra Smeru-SD odviedla vo štvrtok (16. 12.) večer krátko po 18.00 h polícia pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Policajti informovali, že ho predviedli na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní. Po prepustení z policajnej stanice Fico povedal, že bol obvinený z trestného činu podnecovania. Označil to za vymyslené, nikto podľa neho nemal záujem vyvolávať napätie.