CHAOTICKÝ lockdown: Ako to bude s návštevami počas Vianoc? Opatrenia sa budú zrejme opäť meniť

BRATISLAVA - Aktuálne opatrenia sú viac ako mätúce, navyše, podľa dostupných dát na zníženie mobility ani nezaberajú. Po dvojtýždňovom minilockdowne prišlo uvoľnenie pre očkovaných a prekonaných, no aj tieto sprevádzajú nejasnosti. Ako to bude nakoniec s návštevami počas Vianoc? Otvoria sa reštaurácie?

Podnikatelia môžu požiadať o finančný príspevok

V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak uviedol, že vláda zmení opatrenia tak, aby ľudia mohli počas Vianoc príbuzných navštevovať. Myslí si, že by pred návštevou, napríklad starých rodičov, bolo vhodné dať sa otestovať.

Krajniak presne nevie, ako sa ľuďom umožní stretnutie, ale myslí si, že vyjadrenie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v súvislosti s vianočnými návštevami nebolo úplne šťastné. Koaliční partneri podľa jeho slov riešili najmä uvoľňovanie opatrení pred Vianocami. Je preto viac ako pravdepodobné, že opatrenia, ktoré platia od 10. decembra, sa budú tento týždeň opäť meniť.

Sulík chce otvárať reštaurácie

O tom, že opatrenia by sa mali opäť meniť, informoval v diskusnej relácií Na telo aj vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Ten povedal, že vláda by mala cez týždeň rokovať o tom, ako bude upravené cestovanie ľudí cez Vianoce za rodinou. Myslí si, že ľuďom to bude umožnené.

Sulík tiež tvrdí, že konzílium odborníkov už nebude počúvať. Myslí si, že by ho mali tvoriť aj odborníci z iných oblastí, nie iba infektológovia a epidemiológovia. Nový koronavírus podľa jeho slov pomaly ustupuje a pandemická situácia sa zlepšuje. Chcel by preto umožniť otváranie reštaurácií. O situácii by mala ešte v nedeľu rokovať koaličná rada.

Prevádzky môžu požiadať o finančnú pomoc

V nedeľu podvečer premiér Eduard Heger spolu s Milanom Krajniakom a Igorom Matovičom náhle zvolali tlačovú konferenciu, na ktorej informovali o Prvej pomoci pre podnikateľov. O finančný príspevok tak môžu požiadať prevádzky, ktoré utrpeli pokles tržieb aspoň 40% počas lockdownu v novembri a decembri.

S poklesom obratu od 40 do 60% dostane firma či živnostník 450 eur na jedného zamestnanca, prevádzky s poklesom obratu od 60 do 80% budú mať nárok na 630 eur na každého zamestnanca a v prípade poklesu obratu nad 80% dostane zamestnávateľ 810 eur na zamestnanca. Malé podniky potrebujú podľa Krajniaka podporu najviac, pretože väčšie firmy si dokážu upraviť dochádzku zamestnancov tak, aby mohli čerpať štátnu pomoc podľa schémy 3A. Pri čerpaní pomoci 3B môžu byť zamestnanci v práci.

"Takže ak majú reštaurácie okienkový predaj, tak pokles tržieb je stanovený takým spôsobom, že by to nemalo brániť súčasne čerpať pomoc," dodal Krajniak. Podnikatelia si však reálne o pomoc budú môcť požiadať až v januári, keď zistia, ako im klesli tržby.