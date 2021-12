Od roku 2025 sa má zálohovať 90 percent nápojových obalov

Na Slovensku by sa mali začať zálohovať PET fľaše čo najskôr.

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Od roku 2025 sa má zálohovať najmenej 90 percent plastových a kovových jednorazových obalov od nápojov. Tieto ciele stanovuje novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce, aby sa do konca roka 2022 zálohovalo najmenej 60 percent plastových aj kovových obalov. Do konca roka 2023 to má byť 80 percent, do konca roka 2024 by sa malo vrátiť 85 percent fliaš a plechoviek.