KORONAVÍRUS Do vlády sa pustil starosta Petržalky: Vitajte v kocúrkove, veď týmto diskriminujete zaočkovaných!

Petržalský starosta má plné zuby posledného opatrenia vlády.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - O fiasko v rámci opatrení nie je núdza ani po zavedení lockdownu a tzv. režimu OTP v práci. Aspoň to si myslí známy petržalský starosta Ján Hrčka, ktorý sa doteraz k opatreniam nevyjadroval, no to posledné mu fakt leží v žalúdku. Došli mu posledné zvyšky trpezlivosti a vládu označil za dezorientovanú.