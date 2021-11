Majiteľ burgerárne vyhlásil vojnu hygienikom aj polícii: VIDEO Agresívny aj po astronomickej pokute

Od pondelka platili na celom Slovensku prísne opatrenia, ktoré znevýhodňovali neočkovaných a zvýhodňovali očkovaných a prekonaných. Od pondelka bola väčšina okresov čierna či bordová a len dva okresy boli červené. Pre neočkovaných to znamenalo napríklad to, že nemohli ísť do reštaurácie. Do podnikov mohli po novom len tí, ktorí boli očkovaní alebo prekonaní a za stolom mohli sedieť len štyria ľudia z jednej domácnosti.

Zdroj: Gettty Images

Okres Trnava bola od pondelka v bordovej farbe. To, že medzi stolmi mali byť rozostupy, dnu mali púšťať len očkovaných a prekonaných či že za jedným stolom mali sedieť len osoby z jednej domácností, však aktívne ignorovali v jednej prevádzke rýchleho občerstvenia. Na miesto prišla aj kontrola. Prevádzkari sa však nehanbili zverejniť, ako reagovali na slová hygieničky, a to v plnej prevádzke. Prevádzkar neváhal na hygieničku zvýšiť hlas a hovoril, že „legislatíva stojí za hovno“. Rozkrikoval sa aj o tom, že nemá právo od zákazníkov pýtať potrebné dokumenty, na základe ktorých by ich mohol pustiť do prevádzky. Rozhodnutie hygieny bolo jasné – majú zatvoriť prevádzku na 30 dní.

Od štvrtka tu však je lockdown a pre prevádzky, reštaurácie a kaviarne dovolený len okienkový predaj. Daná prevádzka v Trnave však napriek tomu, že mala byť zatvorená, vybavovala objednávky cez okienko. Prevádzku na miesto prišla riešiť aj polícia. „Za nerešpektovanie nariadenia o okamžitom uzatvorení prevádzky zo strany RÚVZ bola majiteľovi políciou uložená maximálna pokuta 5 000 eur,“ informovala štátna polícia. Avšak, majiteľ blokovú pokutu odmietol zaplatiť a preto bolo jeho konanie oznámené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Trnave. To môže v správnom konaní uložiť pokutu až do výšky 20-tisíc eur.

VIDEO Polícia riešila trnavskú prevádzku: Mali byť zatvorení, hrozí im astronomická pokuta!