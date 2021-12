Ďalší konflikt v obchode: Nakupoval bez rúška, kričal a nakoniec… Ešte väčší blbec, ako sme dúfali

BRATISLAVA – Nie každému je nosenie rúšok či respirátorov po vôli. Napriek tomu, že aktuálne platné nariadenia to na mnohých verejných miestach vyžadujú, príkladov, kedy dochádza k porušovaniu, je neúrekom a mnohé končia konfliktmi, ktoré musí riešiť až polícia. To, aby ju sám na seba volal človek, ktorý nariadenia nedodržiava, sa však tak často nevidí.

Konflikty medzi antirúškarmi a tými, čo s dodržiavaním platných pandemických opatrení nemajú žiaden problém, sú na dennom poriadku. Najčastejšie si to tieto dve skupiny medzi sebou "rozdajú" cez sociálne siete. Žiaľ, boli sme však už svedkami aj konfliktov na verejnosti vrátane predajní s potravinami. Známe sú nedávne prípady z Piešťan či Prievidze, pri ktorých zasahovala aj polícia.

K podobnej roztržke, aj keď menších rozmerov, malo prísť teraz v bratislavskej Dúbravke. S príbehom sa vo facebookovej skupine venovanej práve tejto metskej časti podelil muž menom Patrik. Podľa jeho slov v predajni potravín na Homolevej nakupoval zákazník, ktorý si s rúškom ťažkú hlavu nerobil. Potom, čo ho mala predavačka slušne upozorniť, aby si ho nasadil, mal však začať vykrikovať "niečo o ovciach."

Políciu zavolal sám na seba

To už mali prísť záležitosť riešiť aj vedúci predajne so zástupcom. Tí mali muža tiež slušným spôsobom upozorniť, aby si zobral nákup, ktorý mu nablokovali a odišiel. Muž mal však začať kričať a dožadovať sa, aby zavolali políciu. "Proste chcel vyvolať konflikt a nedarilo sa mu to," uviedol Patrik.

Tým, kto podľa jeho slov zavolal nakoniec políciu - a to sám na seba - bol samotný zákazník bez rúška, čo malo vyvolať smiech prítomných. Patrik zverejnil príspevok na sociálnej sieti s nádejou, že sa v ňom dotyčný nájde.

Vo veci sme kontaktovali aj bratislavskú krajskú políciu.