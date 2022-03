Prezidentkina dcéra nezostáva ticho: K téme vojny na Ukrajine prehovorí Emma Čaputová vo verejnoprávnej RTVS!

BRATISLAVA - Dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej nechce ani v týchto dňoch ostať ticho a svojim vplyvom chce osloviť ďalších ľudí, a to aj tým, že bude diskutovať o aktuálnom dianí a nepríjemnej spoločensko-bezpečnostnej situácii na Ukrajine. Študentka a modelka Emma Čaputová bude totiž najnovším hosťom vo verejnoprávnej televízii v populárnej relácii Silná zostava.

Prítomnosť mladej Čaputovej v kresle diskutujúcich potvrdila samotná televízia najnovšou upútavkou na reláciu Silná zostava, ktorá sa odvysiela už vo štvrtok.

V štúdiu nebude sama

Ako to už s dramaturgiou tejto relácie býva, mladá Čaputová nebude v štúdiu sama. Príde aj psychologička Hana Ševčíková a publicista Martin Milan Šimečka (otec podpredsedu europarlamentu Michala Šimečku, pozn. red.). Čaputová príde do relácie diskutovať o svojej skúsenosti so strachom a vyrovnávaním sa s bezprostrednou blízkosťou vojny pri východných hraniciach NATO.

"Ako zástupkyňa mladej generácie sa podobne ako jej rovesníci a rovesníčky musela pri vstupe do dospelosti najprv vyrovnať s pandémiou a následne s vojnou. Emme téma vojny na Ukrajine rezonuje ešte intenzívnejšie, keďže je dcérou prezidentky a vrchnej veliteľky ozbrojených síl Slovenskej republiky," priblížila verejnoprávna RTVS.

O Emme Čaputovej sa žačalo širšie hovoriť len pomerne nedávno, keď o nej na sociálnej sieti s negatívnym podtextom o jej modelingovej kariére písal poslanec Tomáš Taraba.