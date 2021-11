Bývalý minister Krajčí: Opatrenia platné od pondelka sú slabé, nemocnice sa nevyhnú kolapsu

BRATISLAVA - Opatrenia, ktoré majú platiť od pondelka, sú slabé. Ich efektivita nemusí byť dostatočná. V prípade zavedenia povinného očkovania by vakcinácia celej populácie nebola vhodná. Uviedol to poslanec parlamentu a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Strana Smer-SD povinné očkovanie odmieta.

"Opatrenia sú z môjho pohľadu trochu slabé, keďže neočkovaný môže ísť napríklad aj do obchodov s oblečením či obuvou. Mobilita sa príliš nezníži a efektivita opatrení nemusí byť dostatočná," skonštatoval Krajčí.

Pripomenul, že epidemická situácia je v krajine vážna a nemocnice sa zrejme kolapsu nevyhnú. "Buď budeme ochotní prijať tvrdé opatrenia, alebo budeme situáciu pozorovať a tá bude podobná humanitárnej katastrofe," upozornil Krajčí s tým, že ak krajina nezamedzí šíreniu koronavírusu, ohrozia sa aj prevádzky, keď zostane veľa chorých ľudí doma.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) podľa Krajčího vyslovil pri úvahách o povinnom očkovaní pre seniorov odvážny názor. "Ak sa to pozrieme pragmaticky a mali by sme zaočkovaných ľudí nad 60 rokov, nemusíme pristupovať k obmedzeniam. Mladí sa nakaziť môžu, ale nekončia v nemocnici. Ak bude politická odvaha, som za povinné očkovanie, ale musíme presne stanoviť, kto sa na očkovaní zúčastniť nemôže, napríklad zo zdravotných dôvodov," uviedol Krajčí. Povinnú vakcináciu pre celú populáciu by neodporúčal.

Mrzí ho tiež, že vláda upustila od masívneho testovania

Mrzí ho tiež, že vláda upustila od masívneho testovania, ktoré bolo vo februári. Ak sa to nebude diať, pandémia bude podľa neho kulminovať. "Nie som zástanca celoplošného testovania, skôr treba sprístupniť samotesty. Pri samotestovaní sa nám z obehu vyraďujú ľudia, ktorí o ochorení ani nevedia, je to silný nástroj na boj proti pandémii," uviedol exminister.

S budúcotýždňovými opatreniami nesúhlasí aj naďalej opozičná strana Smer-SD. Začiatkom týždňa ich plánuje napadnúť na Ústavnom súde SR. "Základné ľudské práva a slobody nemôžu byť obmedzované vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR a myslíme si, že očkovaní, prekonaní a testovaní by mali mať rovnaké postavenie," povedal v relácii poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Richard Takáč. Strana Smer-SD by podľa jeho slov prípadné zavedenie tvrdého lockdownu podporila, ak by dotknutí boli odškodnení. "Povinné očkovanie je však z nášho pohľadu fašistické a budeme bojovať za to, aby bolo aj naďalej dobrovoľné," dodal Takáč.