FOTKA, z ktorej mrazí: Polícia začala trestné stíhanie! Na protivládnych protestoch zranili policajtov

Za útok na verejného činiteľa hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. "Doposiaľ neznámy páchateľ hodil z davu účastníkov zhromaždenia v blízkosti parku na Námestí slobody smerom k policajtom guľový predmet so zapáleným knôtom, ktorý explodoval. Horiace úlomky tohto predmetu spôsobili dvom policajtom zranenia vo forme popálenín, ktoré si vyžiadali ošetrenie v zdravotníckom zariadení," priblížila polícia.

Došlo tiež k poškodeniu odevných zvrškov daných policajtov. Zranenia utrpel člen antikonfliktného tímu a príslušník Mestskej polície Bratislava. Incident sa stal krátko po 18.30 h v okolí Úradu vlády SR. V blízkosti miesta zadržali policajti 36-ročného muža, ktorého eskortovali na policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších procesných úkonov.

Ako vysvetlila polícia, možnú dĺžku trestu odňatia slobody ovplyvnilo to, že k spáchaniu skutku došlo v zmysle zákona závažnejším spôsobom konania - so zbraňou. Na Deň boja za slobodu a demokraciu sa na viacerých miestach v Bratislave konali protesty, na ktorých sa zúčastňovali stovky ľudí.

Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

K útoku na policajtov sa vyjadril aj minister vnútra Roman Mikulec. "Sú to ľudia ako všetci my ostatní, majú prácu, ktorou živia seba a svoje rodiny, majú svoje radosti a trápenia. A predsa je tam rozdiel, ktorý si mnohí často neuvedomujú. „Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života.“ To je časť prísahy, ktorú skladajú všetci policajti pri vzniku služobného pomeru. V kútiku duše je tu každodenný strach partnerov, partneriek a detí príslušníkov Policajného zboru: „Vráti sa domov v poriadku?“. A potom je tu aj želanie a nádej policajta pred nástupom do dennej či nočnej: „Snáď to bude dnes pokojná služba," napísal minister.

"Realita nás utvrdzuje v tom, že príslušníci Policajného zboru podstupujú denno-denne zvýšené riziko a sú vystavení nebezpečným situáciám. Nikdy nemôžu vedieť, ako sa vyvinie aj zdanlivo štandardný služobný zákrok. A potom sú tu aj podujatia a akcie, o ktorých už dopredu vieme, že sú rizikové, a policajti stoja v prvej línii, aby chránili verejný poriadok a bezpečnosť všetkých účastníkov. Príkladom boli verejné zhromaždenia a protesty pri príležitosti 17. novembra. Pri bezpečnostných opatreniach v hlavnom meste účastníci zhromaždenia zranili jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol členom antikonfliktného tímu. Zranenia utrpel pri explózii pyrotechniky," dodal Mikulec.