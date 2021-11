Záchranka nepredpisuje lieky! Ľudia vyťažujú zdravotníkov na maximum: Absurdné požiadavky

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na sociálnej sieti zverejnilo príspevok, v ktorom žiadajú občanov, aby od nich nežiadali predpísanie a donášku liekov. "Na tiesňovej linke 155 sa nám množia prípady, kedy volajúci žiadajú, aby k nim prišli záchranári domov a predpísali im lieky. V niektorých prípadoch dokonca vopred nahlásia, o aký liek majú záujem a očakávajú, že im ho záchranári prinesú. To však úlohou záchranky v žiadnom prípade nie je," pripomínajú záchranári.

"Volajúca napríklad chcela, aby jej posádka priniesla aj bylinkový čaj z lekárne," povedala pre Startiup hovorkyňa Alena Krčová. "Tu je potrebné zdôrazniť, že záchranka lieky nepredpisuje a ani nenosí na požiadanie. Záchranári nie sú poslíčkovia. Sú to erudovaní zdravotnícki profesionáli, ktorí v teréne pomáhajú pacientom v ohrození zdravia alebo života. Často v ťažkých podmienkach, strese a pod tlakom. Sú v prvej línii boja o zdravie a životy ľudí," dodáva Krčková.

"Lieky predpisuje všeobecný lekár alebo špecialista a to na základe zdravotného stavu pacienta," uviedli záchranári.

Vláda zavádza lockdown pre neočkovaných

Vláda zavádza tzv. lockdown pre nezaočkovaných, oznámil to vo štvrtok premiér Eduard Heger. Nový COVID automat podľa jeho slov výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných v červenej, bordovej a čiernej farbe, teda momentálne vo všetkých okresoch. Nezaočkovaní sú podľa jeho slov momentálne najohrozenejší, robia to pre ich ochranu. Hromadné podujatia budú podľa neho len pre zaočkovaných, no sprísni sa režim.

Nezaočkovaní budú môcť chodiť do tzv. esenciálnych obchodov, nebudú môcť chodiť do nákupných centier či reštaurácií. Premiér vysvetlil, že nový COVID automat zavádzajú pre stabilizovanie kritickej situácie v nemocniciach, platiť bude od pondelka (22. 11.). Zdôraznil, že pôjde o dočasné riešenie, očakáva, že to bude trvať tri týždne.

Následne by mohlo byť ďalším krokom uvoľnenie opatrení pre zaočkovaných. Avizuje posilnenie kapacít v očkovacích centrách, preto vyzval nezaočkovaných dať sa zaočkovať, aby mohli potom využívať uvoľnenia. Zrovnoprávniť sa má postavenie kompletne očkovaných a tých, ktorí sú v lehote do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Pôjde o kategóriu s označením OP.

"Tieto dve skupiny ľudí budú v mnohých ohľadoch zvýhodňovaní. Nemusia sa dvakrát do týždňa testovať do práce, môžu slobodne chodiť do obchodov, teda nielen do esenciálnych, ale aj do nákupných centier," povedal premiér po rokovaní vlády. Heger je presvedčený, že očkovanie je jedinou cestou von z pandémie. Vyzval občanov zaočkovať sa. "To či COVID-19 existuje, nie je vec názoru, ale tvrdých dát," povedal. V prípade skupiny ľudí, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať, upozornila členka konzília Elena Prokopová na fakt, že kontraindikácií nie je veľa a sú za ne považované tie, ktoré sú uvedené v súhrnnej informácii o lieku príslušnej vakcíny.

"Okrem týchto existujú aj tzv. dočasné kontraindikácie. Preto pripravujeme konzultačné centrá, v ktorých najväčší odborníci na očkovanie budú vysvetľovať, čo možno do tejto skupiny kontraindikácií zaradiť a čo nie," objasnila. Dodala, že sa pripravuje aj široká osveta o tejto téme.