KORONAVÍRUS Mimoparlamentná SNS kritizuje prijatie nového COVID automatu: Je to scestné

"Skúsenosti z okolitých štátov, ako je Rakúsko, ukazujú, že kategorizácia občanov bola neúčinnou, a ozývajú sa tam hlasy na opätovné prehodnotenie takéhoto triedenia občanov. V oblasti Salzburgu sa navrhuje jediná kategorizácia občanov, a to je na občanov zdravých a chorých," uviedla SNS. Zároveň tvrdí, že opatrenia, ktoré vláda vo štvrtok prijala, len prehĺbia nedôveru občanov a pomôžu k šíreniu ochorenia COVID-19.

Vláda prijala opatrenia "po funuse"

"Súčasne kritizujeme, aby zamestnávatelia platili testy na ochorenie COVID-19. Vláda by sa mala zamerať na zabezpečenie dostatočného množstva testov, pretože sa v budúcnosti, tak ako sa to deje na spomínanom príklade v Rakúsku, bude dať zachytávať prenos ochorenia COVID-19 a bude sa dať efektívne diagnostikovať chorobu len testovaním alebo meraním protilátok, ako je to aj vo Švajčiarsku alebo v Rusku," uvádza sa v stanovisku národniarov.

SNS tvrdí, že vláda SR prijala opatrenia "po funuse a znova bez toho, aby pozrela na osvedčené skúsenosti okolitých štátov". "Takisto nevidíme logický dôvod na diskrimináciu občanov, ktorí sú zdraví a môžu to preukázať testom alebo protilátkami," dodali.

Vláda zavádza tzv. lockdown pre nezaočkovaných

Vláda zavádza tzv. lockdown pre nezaočkovaných, oznámil to vo štvrtok premiér. Nový COVID automat podľa jeho slov výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných v červenej, bordovej a čiernej farbe, teda momentálne vo všetkých okresoch.

VIDEO Premiér Heger oznámil prísne opatrenia v rámci nového COVID automatu: Od pondelka platí lockdown pre nezaočkovaných