ZLOM v prípade piešťanských provokatérov v supermarkete: Súd rozhodol o ich slobode!

PIEŠTANY - Nečakané sa stalo skutočnosťou. Partia ľudí, ktorá sa v priebehu jesenných mesiacov rozhodla v rámci protestu zablokovať prevádzku niektorých obchodných domov, a to aj toho v Piešťanoch, sa dostáva na slobodu. Rozhodol o tom Krajský súd v Trnave!

Medzi týchto ľudí patrí aj agresívny antirúškar Matej T.. Ten po incidente zo 4. novembra strávil štyri dni za mrežami a dnes mieri na slobodu. Rozhodol o tom Krajský súd (KS) v Trnave, ktorý sa po niekoľkých dňoch rozhodovania nakoniec nestotožnil s názorom piešťanského súdu. Ten muža poslal v nedeľu do väzby.

Partia, ktorá mieri na slobodu!

Matej T. v tom nie je sám, pretože tento súd rovnako nevidel dôvody na väzobné stíhanie ani obvineného Jozefa D. a tomu napokon nariadil probačný dohľad. Týmto potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v Piešťanoch.

Celé sa to zbehlo tak, že skupina mužov prišla do supermarketu s tým, že si počas nakupovania odmietli nasadiť ochranné rúško alebo respirátor, na čo boli zalarmované aj policajné zložky. Policajti sa síce najskôr snažili protestujúcim pokojne vysvetliť, že aktuálne nariadenia musia v tomto priestore dodržiavať, no situácia sa poriadne zvrtla.

Skupina osôb však ďalej protestovala a nechceli opustiť priestor a tiež blokovali ostatným nakupujúcim prístup k pokladnici.

Nepokoj v obchodnom dome a následnú potýčku dokumentuje aj toto video. Protestujúci antirúškari policajných príslušníkov vyprovokovali až natoľko, že sa museli rozhodnúť k tvrdému zásahu. Pri zásahu sa dokonca zranil aj jeden z policajtov, ktorému tiekla krv z oblasti hlavy.

Následne polícia obvinila troch mužov z Nitrianskeho kraja z prečinov útoku na verejného činiteľa a výtržníctva. V nedeľu (7. 11.) vzal sudca pre prípravné konanie jedného z trojice obvinených do väzby, u ďalšieho obvineného dôvody väzby nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Tretieho z obvinených polícia stíha na slobode.