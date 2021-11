Predavačka z piešťanského Lidla opísala policajný zásah: Domov nás odprevádza SBS-kár, bojím sa!

PIEŠŤANY – Už to bude týždeň, čo sa do prevádzky supermarketu Lidl dostala skupina antirúškarov, ktorí nakupovali bez respirátorov a tak chceli aj zaplatiť. Policajný zásah, ktorý na mieste následne prebehol, mnohí podporili, iní zas hovorili o policajnej brutalite. Predavačka, ktorá v piešťanskej prevádzke pracuje, opísala, ako incident berie s odstupom času a čo sa pre ňu a jej kolegov zmenilo.

Bol štvrtok podvečer, keď do predajne piešťanského Lidlu napochodovala skupina odmietačov rúšok a vládnych opatrení. Aj keď do priestoru obchodu vstúpili s repsirátormi na tvári, následne už nakupovali bez nich. A tak chceli aj platiť. Celú vec sa snažili rešiť SBS-kári a keď nepochodili, zavolali políciu.

Následne sa začala bitka medzi dvomi mužmi zo skupiny, na čo policajti zareagovali a mužov sa snažili od seba oddeliť a spacifikovať. Počas zásahu mal jeden z policajtov tržnú ranu na hlave, druhému po údere päsťou do tváre zlomili zub. Zranený bol aj jeden z mužov. Celkovo polícia na mieste vyriešila troch mužov, ktorých následne vyšetrovateľ obvinil. Jedného z nich okresný súd v Piešťanoch zobral do väzby.

Spomienky predavačky

Teraz sa celý incident rozhodla prerozprávať jedna z predavačiek, ktorá si vyčínanie antirúškarov zažila na vlastnej koži. Ako vysvetlila, o 19. hodine podvečer jej končila smena, krátko predtým sa to celé zomlelo. Skupina ľudí nereagovala na výzvy predavačov, že pokiaľ nebudú mať prekryté horné dýchacie cesty ich neobslúžia, nereagovali. „Zmätok, krik, všetko sa zomlelo behom chvíle. Vykrikovali na nás hanlivo, nereagovali sme. Podľa pokynov sme zatvorili pokladne, uzavreli prevádzku a zavolali políciu,“ vysvetlila predavačka pre portál mytrnava.sme.sk.

Na to, že zamestnanci obchodu zatvorili pokladne pre neprispôsobivých zákazníkov, zle reagovali aj tí, ktorí rúško či respirátor zodpovedne nosili. Tým, že sa medzi nich miešali aj antirúškari, ich nevedeli obslúžiť, aj keď veľmi chceli. „Niektorí dokonca priviezli aj svoje malé deti. A práve títo „rodičia“ na nás vykrikovali, že či nám nie je ľúto týchto detí, keď tu musia stáť v rade bez možnosti zaplatiť a odísť. Nechápem to,“ pozastavila sa predavačka.

Vysvetlila, že následne prišli privolaní policajti, ktorí bez agresie vyzvali skupinu, aby si nasadili respirátory, avšak, výzvy policajtov nepočúvali. Podľa slov predavačky bola zatknutá trojica mužov arogantná už od začiatku a preto konštatuje, že im išlo len o vyvolanie konfliktu. Následne, keď jej „šichta“ skončila, bolo v predajni už zhruba 25 policajtov.

Chránia ich SBS-kári

Po incidente bola už dvakrát vypovedať na polícii. Okrem toho spoločnosť od incidentu posilnila aj strážnu službu – po novom predajňu monitorujú dvaja SBS-kári. Avšak, celý incident zanechal stopu nielen na danej predavačke, ale aj na jej kolegoch. Pravidelne totiž pracujú so strachom a otáčajú sa, či ich niekto nesleduje.

„Nie je to nič príjemné. Hoci nás vedenie ubezpečuje, že nám ako predavačkám nič nemôžu, ale na to sa nedá spoliehať. Po skončení služby chodíme všetci zamestnanci spolu, na parkovisko nás sprevádza SBS- kár. Keď sa nám niečo nezdá, máme okamžite volať políciu. Prežívam to veľmi ťažko. Bola som proti nim svedčiť, mám obavy o svoju bezpečnosť i bezpečnosť svojej rodiny,“ vysvetlila predavačka. Ako dodala, incidenty sa v ich predajni dejú pravidelne – nie je totiž nič výnimočné, ak do prevádzky vtrhnú antirúškari, ktorí do košíkov až po vrch dajú samé chladené a mrazené potraviny a tie následne odstavia pred pokladňami.

Popri tom si predavačov natáčajú a slovne ich urážajú. Robia tak či v skupinách, alebo ako jednotlivci. Správanie týchto ľudí si predavači nevedia vysvetliť, ale zamestnankyňa obchodu konštatuje, že tak robia, aby ich „zamestnali“. Bežní ľudia im však vyjadrujú podporu a niektorí podávajú aj pomocnú ruku. „Jedna pani sa nám dokonca ponúkla, že keď nám zasa „bezrúškoví“ odstavia plné koše pred pokladňami, príde nám pomôcť dávať tovar späť do chladničiek,“ uzavrela predavačka s tým, že pri pomyslení, že by mala byť opäť svedkom takéhoto incidentu, sa jej roztrasú nohy.