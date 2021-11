KORONAVÍRUS plní nemocnice: Rušia sa plánované operácie! Problémom je aj nedostatok zdravotníkov

STARÁ ĽUBOVŇA - Ľubovnianska nemocnica od dnešného dňa prerušila až do odvolania plánované operačné výkony na chirurgickom a gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

Okres Stará Ľubovňa ostáva v treťom stupni ohrozenia, teda v čiernej farbe a situácia sa nezlepšuje. Na dištančnú formu vzdelávania od dnešného dňa prešla najväčšia škola v meste ZŠ Komenského, v karanténe je 19 z 29 tried. Informoval o tom primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko na sociálnej sieti.

Okrem disťančnej výůčby, ľubovnianska nemocnica vzhľadom na naplnené kapacity oddelení a personálnu vyťaženosť zdravotníckeho personálu poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením COVID-19 prerušuje plánované operačné výkony na Chirurgickom a Gynekologicko-pôrodníckom oddelení až do odvolania. Zaočkovanosť okresu je len 34,57%. Na to, aby okres získal aspoň jedného "žolíka" a bol preradený do bordovej farby, chýba ešte zaočkovať 1057 osôb nad 50 rokov.

"Ak bude zaočkovaných ešte 1057 osôb nad 50 rokov, budeme preradený do bordovej farby, čo znamená uvoľnenie opatrení a hlavne otvorenie prevádzok. Ak bude čierna farba pretrvávať ešte niekoľko týždňov, bude to pre niektoré zatvorené prevádzky likvidačné," napísal Tomko.

Obmedzenia sú aj v košickej nemocnici

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice od utorka pozastavuje plánované operácie a plánované hospitalizácie na všetkých klinikách a oddeleniach na pracovisku na Rastislavovej ulici. Ako pre TASR povedala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková, ovplyvní to stovky operácií a hospitalizácií.

"Pacienti, ktorí si nevyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, budú prepustení do domáceho liečenia. Oddelenia a kliniky na Triede SNP budú preberať necovidových pacientov z pracovísk Rastislavova 43. S výnimkou vybraných ambulancií sa ukončuje aj činnosť väčšiny ambulancií na tomto pracovisku," spresnila. V UNLP Košice je momentálne hospitalizovaných 169 pacientov s ochorením COVID-19. Za uplynulé sviatočné dni stúpol počet novoprijatých pacientov o 65. Desať pacientov je v kritickom stave, potrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Ďalších 20 je vo vážnom stave a potrebujú vysokoprietokový kyslík.

Takmer 80% pacientov nebolo očkovaných

Ako povedal generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik, všetci pacienti, ktorí skončili na umelej pľúcnej ventilácii, neboli zaočkovaní. "Takmer 80 percent všetkých pacientov, ktorých UNLP prijala na hospitalizáciu od augusta, nie je očkovaných. Ešte v septembri bol pomer neočkovaných a očkovaných pacientov 90 percent ku desiatim percentám," povedal s tým, že počet očkovaných pacientov s COVID-19 sa zvyšuje v dôsledku zhoršovania epidemiologickej situácie a celkovému pribúdaniu pacientov. V tretej vlne evidujú doposiaľ 80 úmrtí na toto ochorenie.

Kým v septembri zaznamenali 31 obetí COVID-19, za október ich bolo 49. Vekový priemer pri úmrtiach je takmer 80 rokov. Vekový priemer hospitalizovaných pacientov v UNLP je 58 rokov u mužov a 62 rokov u žien. Čo sa týka očkovania, záujem o vakcináciu proti COVID-19 sa zvýšil odkedy sa podáva tretia dávka, absolvovalo ju viac ako 3500 ľudí.

Záujem o prvé dávky je podľa UNLP veľmi malý, denne sa v jej vakcinačnom centre očkuje do 30 nových záujemcov. Táto nemocnica zaznamenáva do 20 zdravotníkov v karanténe pre ochorenie COVID-19. "Výpadok zdravotníkov kvôli ochoreniu COVID-19 určite nie je taký, ako bol pred rokom," dodala Krišková, podľa ktorej je situácia lepšia približne vďaka 80-percentnej zaočkovanosti zdravotníkov. "UNLP však nedostatok personálu pociťuje. Ide o dlhodobý problém všetkých zdravotníckych zariadení na Slovensku," doplnila.

Tretia fáza reprofilizácie

Fakultná nemocnica Agel Skalica eviduje v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nárast pozitívnych hospitalizovaných pacientov na nový koronavírus o 25 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková. Ako doplnila, na pokyn Ministerstva zdravotníctva SR prešla nemocnica do tretej fázy reprofilizácie.

"Počet lôžok s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu (UPV) v tejto súvislosti vzrástol o dve. Nemocnica eviduje 20 pozitívnych pacientov, z nich traja pacienti sú umiestnení na lôžkach s pripojením na umelú pľúcnu ventiláciu na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Z piatich chorých zamestnancov sú traja zdravotnícki pracovníci," informovala Pavliková. Nemocnica aj naďalej prevádzkuje vakcinačné centrum. Na možnosť dať sa zaočkovať treťou dávkou vakcíny sú osoby upozorňované formou SMS výzvy z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ale očkuje sa už aj bez registrácie.

Osoby, ktoré boli očkované druhou dávkou v inom ako vakcinačnom centre nemocnice, sa pred vakcináciou preukazujú dokladom o očkovaní druhou dávkou. Režim vakcinačného centra zostáva nezmenený. "Očkuje sa tri dni v týždni okrem stredy a piatka, neregistrovaní záujemcovia sa očkujú od 7.30 do 9.30 h. Vo vakcinačnom centre sa naďalej očkuje aj prvou a druhou dávkou vakcíny," doplnila hovorkyňa nemocnice.