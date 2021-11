KORONAVÍRUS Drábiková z OĽaNO zďaleka nie je prvá: Parlamentom a vládou lomcovala pandémia už skôr!

BRATISLAVA - Zdá sa, že parlamentné, dušičkové voľno začalo našim poslancom už o deň skôr. Je za tým pandémia koronavírusu, keďže sme sa pred víkendom dozvedeli o pozitívne testovanej poslankyni za OĽaNO Lucii Drábikovej. Tá pritom rozhodne nie je prvou političkou, ktorá tento výsledok testu do rúk dostala. Pozreli sme sa na to, koľko z poslancov a ministrov si tiež vypočuli pozitívny výsledok.

archívne video

Poslanci ĽSNS boli medzi prvými

Koronavírus a samotná pandémia takto pred rokom v parlamente vypukla u poslancov opozičnej ĽSNS, kde bol zistený pozitívny výsledok u viacerých poslancov tohto tábora. Niektorí v tom čase hovorili o akejsi karme, keďže títo poslanci rozhodne nie sú známi svojou poslušnosťou pri dodržiavaní pravidiel a nosení rúšok v pléne. Ich predseda si ním dokonca sám prešiel, keď voličom a verejnosti odkázal liečiť sa brohmexinom s vodkou.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Za ĽSNS mali teda pozitívny výsledok na koronavírus Marian Kotleba, Ondrej Ďurica, Magdaléna Šulanová, Martin Beluský a Andrej Medvecký. Po tomto vtedy alarmujúcom zistení (keďže ešte nebolo dostupné očkovanie) sa museli všetci poslanci podrobiť testu, kde boli okrem ĽSNS pozitívne testovaní aj ostatní poslanci.

Nakazili sa aj ostatní

Po veľkom testovaní sa prišlo ešte na to, že pozitívny výsledok na koronavírus mal poslanec OĽaNO Milan Potocký a týmto sa táto "vlna" uzavrela. Aspoň načas.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Holého výlet, Kollárova nehoda a porady uňho doma a následne nakazená vláda

Potom bolo na istých pár týždňov pandemické ticho čo sa týka politikov. Až do momentu, kým sa neprevalili zahraničné cesty vicepremiéra Štefana Holého do Veľkej Británie, odkiaľ si veľmi pravdepodobne doniesol aj nechcený suvenír vo forme covidu.

Čo však bolo ešte horšie, predseda parlamentu Boris Kollár bol v tom čase krátko po dopravnej nehode, a tak sa koaličné rady uskutočňovali u neho doma, kde sa však objavili aj pozitívni ministri a členovia koalície. Kollár bol totiž len veľmi čerstvo prepustený z nemocnice do domáceho liečenia po tom, ako si po dopravnej nehode zlomil krčný stavec.

Koaličné rady prebiehali aj u Kollaŕa doma. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Výbuch pozitívnych prípadov na vláde

Po týchto stretnutiach a po rokovaniach na vláde sa odrazu na sociálnej sieti začali objavovať príspevky o pozitívnych ministroch.

Prvým z nich bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). "Tak práve som sa dozvedel, že dnešný PCR test preukázal moju pozitivitu. Od rána som sa necítil dobre, teraz mám vysokú teplotu, bolesť hlavy a celého tela. Čuch aj chuť zatiaľ mám.," napísal vtedy Naď.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Po Naďovi aj Remišová

Rovnako covid dostala aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). "Nie dobrá správa zastihla aj mňa, dnešný test na COVID som mala pozitívny. Vianoce sme si všetci plánovali ináč, ja som chcela do našej rodinnej bubliny po otestovaní zobrať aj mamu, ktorá žije sama. Nevyšlo nám to. Budem celé sviatky v izolácii, srdcom so svojimi blízkymi," napísala v statuse pred Vianocami 2020 Remišová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V tom čase sa začalo hovoriť o zahraničných cestách vicepremiéra Holého, ktorý bol nakoniec tiež pozitívny na covid.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Po ňom už mal pozitívny test aj šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský, ktorý sa vtedy zhruba mesiac dozadu pre kotlebovcov testoval negatívne.

Prišlo aj na expremiéra

Keďže na vláde boli v tom čase viaceré rokovania a dotyční ešte netušili o svojej pozitivite, prišlo aj na samotného expremiéra Igora Matoviča, ktorý sa rozhodol stráviť karanténu doma v Trnave. "Oddnes som jedným z Vás. Z Vás, o ktorých som každé ráno s napätím a strachom čakal správu v mojom mobile ešte predtým, ako to boli oficiálne výsledky," napísal vtedy na sociálnej sieti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V parlamente sa vírus objavil opäť

Tu však príbeh covidu u politikov nekončí a počas vládnej krízy v marci sa objavil ďalší pozitívny poslanec Miloš Svrček u tábora Sme rodina. Na to, že poslanec nemá ani 40 rokov mal pomerne vážny priebeh a dokonca skončil v nemocnici.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

V kuloároch sa diskutovalo aj o tom, že ťažkostiam v dôsledku infekcie covidom mohol podľahnúť aj opozičný poslanec za Smer-SD Ľubomír Petrák, ktorý svoj boj o život prehral vo februári 2021 len vo veku 59 rokov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa najnovších informácií sa covidu na dovolenke nevyhol ani šéf Smeru Robert Fico, ktorý hovorí, že je to vraj "strašná choroba".

Zdroj: Topky/Ján Zemiar