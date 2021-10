Klus to povedal jasne: Treba sa inšpirovať Rakúskom! Zákaz vychádzania pre neočkovaných?

Od pondelka 1. novembra bude čiernych 24 okresov, v bordovej fáze ich bude 39 okresov a osem okresov sa sfarbí na červeno. Osem ich bude oranžových. Pre mnohých Slovákov to však znamená obmedzenie bežného života – a to pre neočkovaných, ale aj očkovaných.

Archívne VIDEO Situácia sa opäť mierne zhoršila, no podľa ministra zdravotníctva je pod kontrolou: Od pondelka máme už 24 čiernych okresov

Podľa štátneho tajomníka Martina Klusa musí byť očkovanie slobodou nielen pri cestovaní, a preto navrhuje, aby sa upravil COVID automat, pričom by sa konzílium odborníkov a vláda mohli inšpirovať opatreniami z Rakúska. „O čo presne ide? Pre prudký nárast nakazených a zvyšovanie náporu na nemocnice rakúska vláda rozhodla o cielenom sprísnení podmienok pre nezaočkovaných. Vytvorila dva nové pandemické stupne (4. + 5. stupeň), v prípade ktorých sa obmedzenia dotknú práve týchto občanov. V najkritickejšej fáze bude pre nich dokonca platiť lockdown,“ vysvetlil Klus.

Ako dodal, už teraz je zrejmé, že kritériom na 5. fázu bude stav v nemocniciach – konkrétne by muselo byť obsadených viac ako 600 lôžok na JIS. V súčasnosti ich je obsadených asi polovica. Pre ľudí by to znamenalo, že by sa režim OTP (očkovaní-prekonaní-testovaní) zmenil na režim OP – teda očkovaní a prekonaní. „Nezaočkovaným osobám bude zakázaný vstup do reštaurácií či na športové a kultúrne podujatia. V prípade posledného, 5. stupňa by dokonca pre nezaočkovaných platil zákaz vychádzania – opustenie domácnosti bude možné len v prípade cesty do práce a zabezpečenia základných životných potrieb,“ upozornil Klus, podľa ktorého ide o cestu aj pre Slovensko, ako motivovať svojich občanov.

Ako konštatoval, súčasné pravidlá v čiernej farbe COVID automatu majú presne opačný efekt a ľudí skôr k očkovaniu demotivujú – a to z dôvodu, že prísne pravidlá, ako zatvorené fitness a wellness centrá, či okienkový predaj v reštauráciách, platia aj pre očkovaných. Poukázal aj na to, že podľa jeho názoru nie je férové, ak v okresoch so zlou epidemickou situáciou a nízkou zaočkovanosťou trpeli tí zodpovední na úkor tých, ktorí sa dajú očkovať.

A vo veľa prípadoch tak robia z iracionálnych dôvodov, aj keď im to zdravotný stav dovoľuje. „Úplne totiž súhlasím s výrokom rakúskeho kancelára Alexandra Schallenberga, že „čoskoro narazíme na pandémiu nechránených”. V tejto súvislosti je dôležité dodať, že v Rakúsku je plne zaočkovaných 62 percent obyvateľov a ako ďalší bod na inšpiráciu môže slúžiť fakt, že od 1. novembra 2021 sa bude musieť väčšina rakúskych zamestnancov v práci preukázať potvrdením o očkovaní, negatívnym testom na COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia,“ uzavrel.