Matovič sa vrátil o rok dozadu: Hlupáci budú stále mlieť svoje! Jasné slová o plošnom testovaní

Presne pred rokom začalo masívne antigénové testovanie vo vtedy najviac zasiahnutom severe Slovenska. Čísla tu rapídne stúpali, vytvárali sa masívne ohniská, situácia sa nezlepšovala, a tak prišiel vtedajší premiér a súčasný minister financií Igor Matovič s nápadom – v týchto regiónoch sa začne masívne testovať a ak bude „operácia“ úspešná, celé Slovensko zažije masívne antigénové testovanie.

Archívne VIDEO Matovič hovorí o alarmujúcej situácii a zvoláva na nové celoplošné testovanie

Slovo dalo slovo a na pilotnom testovaní sa zúčastnili obyvatelia štyroch najviac zasiahnutých okresov – Námestova, Dolného Kubína, Tvrdošína a Bardejova. „V štyroch pandémiou najviac zasiahnutých okresoch bolo od piatku 23. októbra do nedele 25. októbra 2020 otestovaných celkovo 140 945 osôb, z toho 976 osôb bolo testovaných v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb. Antigénové testy preukázali infekčnosť celkovo u 5 594 osôb, čo predstavuje 3,97 %,“ uviedol v tom čase rezort vnútra.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Smutné však je, že situácia spred roka sa opakuje a Bardejov, rovnako aj Orava, sú na tom v súčasnosti epidemiologicky zle. Na mape COVID automatu, až na Námestovo, ktoré je bordové, patria medzi čierne okresy s najprísnejšími opatreniami.

Slováci sa každý týždeň dávali testovať, aby získali akúsi priepustku na slobodu – vďaka negatívnemu testu mohli vychádzať z domu. Tí, čo na testovaní neboli, museli dodržiavať zákaz vychádzania.

Zdroj: Getty Images

Mnohí odborníci však nápad s celoplošným antigénovým testovaním kritizovali. Dôvodom bola nízka spoľahlivosť testov a to, že antigénové testy mohli vykazovať falošnú negativitu. Inými slovami – nemuseli zachytiť pozitívneho človeka a vyšiel mu tak negatívny test. Nedávno sa k situácii spred roka vrátil aj matematik Richard Kollár.

Ten v statuse venovanému aktuálnej epidemickej situácii napísal, že by sa malo robiť viac PCR testov, avšak, údajne je problémom záujem a nie všade sa dá jednoducho a včas objednať. „Všetci dobre vieme, ako nám pomohlo testovanie antigénovými testami pred rokom, tí ktorí to nevedia, si môžu so zaprením pozrieť akýkoľvek katastrofický film venovaný epidémiám. Nebude to presné, ale ak by šli pozrieť na jar do slovenských nemocníc, neviem, neviem,“ napísal v statuse.

Na minuloročné testovanie si zaspomínal aj minister financií Igor Matovič. Na svojom profile na Facebooku zdieľal spomienku spred roka, kde zverejnil fotografie vojakov a vojačiek, ktorí sa podieľali na pilotnom testovaní. „Machri, ktorí si to pred rokom odmakali. Jasne, hlupáci budú stále mlieť svoje, ale fakty sa poprieť nedajú - plošné testovanie v tom čase na mesiac zastavilo prísun nových pacientov do nemocníc a výrazne na mesiac znížilo počet nových prípadov,“ napísal expremiér, pričom sa vojakom za ich nasadenie poďakoval.

Zdroj: FB / Igor Matovic