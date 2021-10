Ako z akčného filmu v Bratislave: So zákazom v protismere a na kradnutej motorke! To však nie je všetko

BRATISLAVA – Zábery ako z akčného filmu! Tak by sa dala nazvať situácia, ktorú zažili bratislavskí policajti počas jednej nočnej služby. Počas nej takmer po celom hlavnom meste naháňali motorkára, ktorý pred nimi unikal a ignoroval výstražné znamenia. Po dolapení zistili zaujímavé skutočnosti – muž nielenže nemal šoférovať, ale k tomu jazdil na kradnutej motorke. To však nie je všetko!

Celé sa to udialo v nedeľu krátko po 3. hodine ráno. Policajti si na Staromestskej ulici všimli motorkára, ktorého sa rozhodli podrobiť kontrole. To však ešte netušili, čo ich čaká.

„Po použití svetelného znamenia STOJ na ulici Palisády, vodič zrýchlil a začal hliadke unikať vysokou rýchlosťou v smere späť na Staromestskú ulicu. Na Zochovej ulici vodič prešiel do protismeru a odmietal zastaviť hliadke aj napriek jej opakovaným znameniam k zastaveniu,“ vysvetlili policajti na sociálnej sieti. Ako uviedli, vodič motorky ich veselo ignoroval a ďalej utekal pred spravodlivosťou – a to v protismere cez Hodžovo námestie, cez Mýtnu ulicu, až na Račianskej mýto. Ako policajti dodali, hliadka vodiča opakovane vyzývala k zastaveniu, a to použitím svetelných a zvukových znamení.

Tie naďalej ignoroval a rozhodol sa, že sa policajtom pokúsi ujsť po chodníku pre chodcov. Tam sa policajtom podarilo vodiča zastaviť. „Člen hliadky vyšiel z vozidla a následne chcel vodiča motocykla obmedziť na osobnej slobode. Ten začal klásť voči policajtom aktívny odpor a fyzicky na nich zaútočil údermi päsťami. Z miesta chcel utiecť preč, na čo člen hliadky využil oprávnenie v zmysle zákona o Policajnom zbore a použil varovný výstrel do vzduchu,“ poukázali muži zákona s tým, že až tento výstrel donútil vodiča, aby si ľahol na zem a prestal klásť odpor. Následne policajti zistili zaujímavé skutočnosti – vodič nemal pri sebe žiadne doklady, podarilo sa ho stotožniť iba na základe údajov, ktoré policajtom poskytol.

„Lustráciou zistili, že má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 20 mesiacov. Rovnako bolo zistené, že motocykel bol odcudzený na území Rakúska, a že tabuľky s evidenčnými číslami na motocykli sú rovnako kradnuté na území Rakúska,“ upozornili policajti s tým, že mladíka následne previezli na príslušné policajné oddelenie a jeho trestnoprávnou zodpovednosťou sa už zaoberajú príslušní policajti. „Počas prenasledovania unikajúceho vozidla nedošlo k zraneniu iných účastníkov cestnej premávky, poškodeniu vozidiel alebo spôsobeniu inej škody,“ uzavreli.

Zdroj: FB / Polícia SR - Bratislavský kraj