Lekár Kulkovský sa ostro vyjadril k stráženiu zdravotníkov policajtmi: Dosiahli sme dno!

„Zdravotníkov bude pri výkone ich povolania, teda pri poskytovaní pomoci, chrániť polícia…znie to strašne. Naučili sme sa zatvárať oči pred nespravodlivosťou. Tolerujeme a sami šírime nenávisť. Akceptujeme názor, že pravda nie je len jedna,“ začal Kulkovský na sociálnej sieti.

Archívne VIDEO Ústredný krízový štáb zasadal po dlhých mesiacoch, témou boli najmä antivaxerské kampane a útoky na zdravotníkov

Podľa jeho slov sme si urobili zmysel života z uspokojovania vlastných potrieb na úkor všetkých ostatných, pričom morálka a etika sú len slová bez zmyslu a egoizmus vlastnosť víťazov. „Potláčame historické fakty názormi tých, ktorí ešte donedávna bludne rečnili len vo vlastnej sprche. Zo zločincov sú hrdinovia. Z hrdinov zločinci. Deti nesnívajú o tom, že dobyjú vesmír, stačí im dobyť internet. Hviezdami televízie nie sú umelci ale postavičky, ktoré by ešte pred pár rokmi predávali svoje telo v bordeloch,“ poukázal Kulkovský s tým, že tento bordel je v súčasnosti obľúbenou reality show. Konštatoval, že vo väzbe sú policajti a darebákov prepúšťajú na slobodu ich poddaní.

„Dosiahli sme dno. A na to, aby sme sa od neho odrazili, väčšine už nezostali sily. A tých pár naivných bojovníkov, ktorí sa o to pokúsia, na to dno opätovne ťahá “spoločenské” lano, ktoré majú pevne omotané okolo krku,“ uzavrel Kulkovský.

Na jeho status reagovali aj dátoví analytici z projektu Dáta bez pátosu. Podľa ich názoru bude Slovensko opäť na titulkách. Ale v negatívnom slova zmysle. Poukázali na to, že v minulosti sprevádzali zdravotníci mužov zákona zdravotníci na bojiskách, pričom sa starali o ich zdravie, ošetrovali ich a pomáhali im. Dnes sa však garde obrátilo. „Dnes budú na Slovensku sprevádzať ozbrojení vojaci a policajti zdravotníkov: lekárov a sestričky na ceste k ľuďom, ktorí si slobodne vybrali vakcínu ako ochranu proti hrozbe úmrtia,“ napísali kriticky.

K celej veci sa vyjadrilo aj ministerstvo zdravotníctva. "Útoky na našich zdravotníkov sú neakceptovateľné a je nám mimoriadne smutno z toho, že niečo takéto sa môže diať uprostred vážnej zdravotníckej krízy, kedy sa opäť plnia nemocnice," napísali na sociálnej sieti a dodali, že ľahko môže nastať situácia, kedy tí, čo na lekárov útočili, budú potrebovať ich pomoc. A zdravotníci im ju poskytnú. "

"Obavám ľudí z očkovania rozumieme, preto aj na tomto mieste už mesiace trpezlivo a aktívne komunikujeme všetko, čo s očkovaním súvisí. Robíme to práve preto, aby sa každý mohol slobodne a informovane rozhodnúť. Útoky sú však neprípustné, a preto budú policajti sprevádzať našich zdravotníkov," uzavreli.

Rozhodnutie Ústredného krízového štábu

Polícia začne aktívnejšie poskytovať súčinnosť nemocniciam a mobilným očkovacím tímom, aby zabezpečila vyššiu ochranu pred verbálnymi, ale i fyzickými vyhrážkami zo strany odporcov očkovania. Po stredajšom rokovaní ústredného krízového štábu to povedal minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO). "Faktom je, že zdravotnícky personál prichádza do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa im vyhrážajú, je potrebné preto prijať aktívne opatrenia, ktoré týmto incidentom zabránia," povedal Mikulec.

Odborník na tropickú medicínu a infektológiu Vladimír Krčméry, ktorý sa na rokovaní ÚKŠ zúčastnil, mal tiež skúsenosti s útokmi odporcov očkovania. "Keďže tieto skúsenosti máme, napríklad z Haiti, kde na nás strieľali, vedeli sme sa s tým vysporiadať, no bolo nefér, že tie útoky smerovali aj voči členom rodiny," skonštatoval Krčméry. Myslí si, že s pribúdajúcim počtom obetí v aktuálnej vlne pandémie bude klesať aj počet a intenzita útokov na zdravotníkov.