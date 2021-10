Čekan je z aktuálnych čísel sklamaný: Je zle a bude ešte horšie, zažívame déjà vu z druhej vlny!

Epidemická situácia sa v porovnaní s tými za posledné týždne výrazne zhoršila, väčšina Slovenska je červená, západ je prevažne oranžový. Tretiu vlnu už cítiť aj v nemocniciach, ktoré sa začínajú pomaly plniť. Podľa vedca Pavla Čekana sú tieto čísla alarmujúce.

Archívne VIDEO V desiatkach okresov je vysoká úroveň komunitného šírenia COVIDU: Dôvodom zhoršujúcej sa situácie sú svadby a oslavy

„Každý týždeň máme nárast hospitalizovaných na kovidových oddeleniach približne o jednu tretinu. Takýmto tempom bude na začiatku novembra okolo 2000 ľudí v našich nemocniciach s ťažkým priebehom infekcie. A my nevieme, či to bude vrchol alebo sme len niekde v strede,“ upozornil na sociálnej sieti. Ako dodal, úmrtia sa nateraz držia v relatívne nízkych číslach, avšak to sa podľa jeho slov čoskoro zmení. Zrejme ich bude niekoľko desiatky denne. Čekan predpovedá, že čoskoro to zrejme bude aj stovka obetí denne.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

„Nepíše sa mi to ľahko. Tie čísla su zlé a žiaľ, budú ešte horšie. Nevieme presne predvídať vrchol 3. vlny a obávam sa, že mnohé optimistické scenáre sú už pasé. Píše sa mi to ťažko, lebo pred 3. vlnou sme mali dostupné očkovanie pre všetkých a mnohí sa dobrovoľne rozhodli to odmietnuť,“ upozornil Čekan na svoje obavy. Poukázal na to, že v krajinách, kde je zaočkovaná väčšina populácie, dnes rušia protipandemické opatrenia.

Zdroj: SITA/AP Photo

Na rozdiel od nich však na Slovensku zažívame déjà vu druhej vlny. A to podľa jeho názoru nechcel nik. Dodal, že času už je strašne málo a aj prvá dávka vakcíny dokáže už po troch týždňoch zabrániť hospitalizácii na zhruba 85 percent. Tých, ktorí ešte očkovaní nie sú a váhajú, preto vyzval, aby sa dali zaočkovať a pomohli tak zmierniť nástrahy tretej vlny.

„Po hroznej 2. vlne som si myslel, že to už nikdy nebudem musieť napísať, ale … Prosím, obmedzte rodinné oslavy, svadby, stretnutia. Ak sa dá, znížte mobilitu, pomôžte znížiť šírenie vírusu, dodržujte poctivo ROR, chráňte svoje zdravie. Vchádzame do zlej 3. vlny pandémie. Znova sa musíme spoľahnúť na našu spolupatričnosť, solidaritu, spoločenskú empatiu a zodpovednosť. Od tohto bude závisieť počet úmrtí a hospitalizovaných v nemocniciach,“ uzavrel.