Strašidelný prieskum o štátnych inštitúciách: Ľudia už zrejme neveria nikomu, najviac získala NAKA!

BRATISLAVA - Okrem prieskumu dôveryhodnosti politických strán je v týchto dňoch v otázkach prieskumov podstatná aj iná téma, a tou je situácia v bezpečnostných zložkách a vojnou medzi nimi. Slovákov sa preto najnovšie pýtali to, komu z inštitúcií dôverujú najviac. Výsledky neprekvapili ani tým, že respondenti neveria najviac ani jednej z nich, no hneď po tejto možnosti nasledovala toľko skloňovaná Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Prieskum realizovala agentúra AKO exkluzívne pre reláciu Na hrane na TV Joj. / Z jeho záverov vyplýva, že viac ako 40 percent opýtaných Slovákov si myslí, že výsledkom súčasného konfliktu v bezpečnostných zložkách bude to, že sa nič nezmení, či aj to že najviac respondentov verí NAKA, a to 21,8 percenta z nich. Riaditeľ AKO za týmito závermi vidí to, že Slováci prestávajú dôverovať inštitúciám, ale v poslednej dobe aj politikom.

Zdroj: Agentúra AKO

Najviac opýtaných respondentov (43,5 %) si myslí, že výsledkom súčasného konfliktu v bezpečnostných zložkách bude to, že sa nič nezmení. To, že to bude viesť k očiste spoločnosti, verí "len" 19,5 percenta ľudí.

"Viac ako štvrtina, viac ako 26 percent nedôveruje nikomu a viac ako 18 percent sa nejakým spôsobom nevie rozhodnúť. To znamená, že viac ako 44 percent ľudí na to nemá názor alebo im nedôveruje," tvrdí Václav Hřích z agentúry AKO. Podľa neho panuje všeobecne nedôvera voči jednotlivým orgánom, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou a spravodlivosťou.

