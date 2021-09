Vyšetrovanie Chovanec naďalej pokračuje: Rekonštrukcia bola užitočná, ale nič nie je vyriešené

Tlačová konferencia sa konala po dvojdňových pokusoch o čo najvernejšiu verziu udalostí, ktoré v noci na 24. februára 2018 viedli k upadnutiu do kómy a následnej smrti Jozefa Chovanca.

V pondelok bol zrekonštruovaný priebeh toho, ako Chovanca vytiahli z lietadla a odviezli do policajnej cely. V utorok sa vyšetrovatelia zamerali na to, čo presne sa stalo v cele, kde Chovanec strávil päť hodín. Videosnímky z priemyselnej kamery, ktoré do belgických médií unikli vlani v auguste, ukázali, že zadržaného Slováka členovia letiskovej polície brutálne zbili, sedeli na ňom a jedna z policajtiek pritom hajlovala.

Vysšetrovanie stále nie je na konci

"Všetky zúčastnené strany spolupracovali na rekonštrukcii, ktorá bola užitočná a potrebná. Nemôžem povedať, že je všetko vyriešené, ale bolo to užitočné," uviedol De la Serna, ktorého slová citovala flámska televízna stanica RTBF.

Prokurátor spresnil, že vyšetrovanie stále prebieha. Rekonštrukciu vníma ako užitočnú, lebo každý z jej účastníkov, nezávisle od iných, poskytol svoju verziu udalostí tak, ako si to pamätá. Vyšetrovatelia mohli separátne klásť rôzne otázky, čo je podľa De la Sernu nevyhnutné pre uzavretie vyšetrovacieho spisu.

Rekonštrukcia udalostí na letisku bola súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania a má byť poslednou snahou objasniť, kto je zodpovedný za Chovancovu smrť. Pri rekonštrukcii boli prítomní všetci zúčastnení na udalostiach z februára 2018, ako aj svedkovia, humanitárni pracovníci a policajti.

O rekonštrukcii prípadu sa rozhodlo už vlani v auguste, pandémia koronavírusu však tieto snahy oddialila. Vyšetrovatelia musia pripraviť oficiálnu správu o rekonštrukcii udalostí, ktorá bude zaradená do súdneho spisu. Podľa prokurátora De la Sernu to môže potrvať aj niekoľko týždňov až mesiacov.

Konečné rozhodnutie je v nedohľadne

Vyšetrujúci sudca spis odovzdá prokurátorovi, ktorý rozhodne o stíhaní osoby alebo osôb označených za vinníkov. Aj keď vyšetrujúci sudca neoznačí nikoho za vinného, prokurátor má právomoc rozhodnúť, či chce alebo nechce niekoho súdne stíhať. Aj keď vyšetrujúci sudca nikoho nevymenuje, prokurátor môže rozhodnúť, že chce niekoho postaviť pred súd alebo že nebude stíhať nikoho. Osoby označené ako vinníci sa môžu odvolať, čo znamená, že konečné súdne rozhodnutie tohto prípadu je ešte veľmi ďaleko.

Zadosťučinenie pre rodinu

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý aj v mene ostatných slovenských poslancov opakovane komunikoval so zodpovednými belgickými orgánmi so zámerom spravodlivého vyšetrenia tejto kauzy, vyjadril nádej, že prípad úmrtia Jozefa Chovanca bude belgickou políciou vyšetrený a vinníci budú potrestaní.

"Belgické vyšetrovacie orgány majú na to všetky potrebné informácie. Smrť pána Chovanca je tragédiou, ktorá musí byť objasnená. Niekoľkokrát sme sa ako europoslanci obrátili na príslušné orgány a ponúkli sme sprostredkovanie spolupráce so Slovenskom," pripomenul. Osobne okrem nezávislého vyšetrenia prípadu požiadal aj o vypočutie slovenských svedkov incidentu, k čomu aj došlo a ktorých výpovede sú súčasťou vyšetrovacieho spisu. "Objasnenie úmrtia pána Chovanca a potrestanie vinníkov bude nielen zadosťučinením pre jeho rodinu, ale aj mementom, aby sa nič podobné už nikdy neopakovalo," odkázal poslanec.