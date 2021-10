Patrili sme k najhorším, dnes je to inak: Zatváranie škôl už nehrozí! Slovensko v rebríčkoch úspešne klesá

Deti a mladí ľudia patrili k skupine, ktorá bola počas pandémie jednou z najviac zasiahnutých skupín. Školy boli zavreté, deti sa učili z domu a mladým ľuďom chýbala prirodzená socializácia v školskom prostredí. To nás zaradilo v rebríčku OECD na tretie miesto hneď za Kostarikou a Kolumbiou. Mali sme najdlhšie zatvorené školy. Podľa rebríčka UNESCO sme si však výrazne polepšili. Tento rebríček sleduje situáciu v školách od začiatku pandémie až dodnes.

Boli sme treťou krajinou s najdlhšie zatvorenými školami

Prezidentka Zuzana Čaputová v správe o stave republiky uviedla, že u veľkej časti detí a mládeže sa obvyklý spôsob života takmer úplne stratil. "Trpeli nielen tým, že sa nemohli primerane vzdelávať, ale ich sociálne vzťahy boli zo dňa na deň prerušené. Napriek často opakovanému sloganu, že školy sa majú v pandémii zatvárať ako posledné a otvárať ako prvé, Slovensko uzatvára trojicu krajín OECD s najdlhšie zatvorenými školami v roku 2020 – pred nami je už len Kostarika a Kolumbia," skonštatovala.

Od februára 2020 do marca 2021 boli všetky materské, základné a stredné školy otvorené iba 28 dní. To sa však zmenilo po konci druhej vlny a školy opäť otvorili svoje brány v máji. "Chcem preto oceniť zmenu v prístupe ku covidovým opatreniam v tomto školskom roku," uviedla.

Zdroj: OECD

"V dôsledku uvedených zmien a traumy, ktorou spoločnosť prechádzala, počet detí, ktoré majú úzkostné či depresívne stavy znepokojujúco narástol. Naše deti a mládež zo všetkého najviac teraz potrebujú obdobie psychosociálnej rekonvalescencie. Ak im ju z nejakých dôvodov nedoprajeme a nezabezpečíme, dôsledky môžu nadobudnúť až generačný charakter," dodala.

Slovensko si polepšilo

Rebríček OECD, ktorý spomínala vo svojom prejave prezidentka, však zohľadňoval štatistiky za rok 2020. Odvtedy sme si polepšilo. OECD vychádzalo aj z údajov, ktoré zhromažďuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Táto organizácia zhromažďuje informácie o zatvorených školách od začiatku pandémie v orku 2020 až do súčasnosti.

Zdroj: UNESCO

Podľa celkových údajov UNESCO tak malo Slovensko za posledné dva školské roky čiastočne alebo plne zatvorené školy 38 týždňov. Rovnako ako Slovensko – teda 38 týždňov čiastočného alebo úplného zatvorenia škôl – je na tom aj Nemecko, Taliansko, Litva či Čierna Hora.

Spomedzi našich susedov bola na tom lepšie len Ukrajina, ktorá mala školy zatvorené 27 týždňov. Ostatné krajiny na tom boli horšie. V Rakúsku a Maďarsku boli školy zatvorené 39 týždňov, v Poľsku 43 a v Česku 46. Spomedzi krajín V4 sme tak mali školy otvorené najdlhšie. Pod tento výsledok sa podpísalo hlavne otváranie škôl na jar 2021, kedy sa naopak inde školy zatvárali.

Rekordérmi sú zatiaľ Uganda a India

Čo sa týka ostatných krajín, lepšie na tom je Lotyšsko Lotyšsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Grécko, Severné Macedónsko, Holandsko, Rumunsko, Rusko, Čína Turecko, škandinávske krajiny či niekoľko afrických štátov. OECD vydalo novú publikáciu, ktorá sledoval situáciu v školách počas 18 mesiacov pandémie (od 1. januára 2020 do 20. mája 2021).

Zdroj: OECD

Zdroj: OECD

V celkovom rebríčku krajín s najdlhšie zatvorenými školami sa Slovensko na predných priečkach (v prvej 30-ke) už nenachádza. Do prvej pätice sa zaradilo Mexiko, Poľsko, Kostarika, Maďarsko a Česká republika. Čo sa týka aktuálnych dát rekordérom je Uganda so 72 týždňami a India so 69 týždňami, za ňou sú štáty Latinskej Ameriky, ďalej Irak so 62 týždňami a Spojené štáty a Mexiko zhodne s 58 týždňami.

Zdroj: OECD

Čo znamená toto číslo?

Štatistika do obdobia „zatvorených škôl“ počíta aj týždne, kedy napríklad iba časť škôl bola zatvorená. Napríklad na Slovensku bola s výnimkou niekoľkých týždňov kontinuálne povolená prevádzka materských škôl, prvého stupňa či špeciálnych škôl. Ak bola v tomto čase časť škôl zatvorená, započítal sa týždeň do tohto obdobia. To sa týka napríklad obdobia, kedy boli na Slovensku zatvorené iba stredné školy, alebo keď sa školy otvárali podľa farby okresu.