Sľubovali 25, no dostali len 5: Rodičom chýbajú samotesty! Záujem je veľký, rezort však chystá ďalšiu vlnu

Takmer celý minulý školský rok boli deti doma, otvorené boli len materské škôlky a od istého času aj prvý stupeň základných škôl. Ostatné deti sa do školských lavíc vrátili v máji. Tento rok však minister školstva Branislav Gröhling oznámil, že školy sa v žiadnom prípade zatvárať nebudú. Fungujú podľa nového COVID automatu a v prípade výskytu nákazy pôjdu dané osoby alebo triedy do karantény.

Rodičia dostali nakoniec len po päť testov na žiaka

Pomôcť v odhalení koronavírusu im mali samotesty. Pôvodne mali rodičia dostať 25 kusov samotestov. "Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Zámerom rezortu je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID19," uviedol rezort v oficiálnom dokumente.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Situácia sa však koncom augusta zmenila. "Oprávneným žiadateľom okresný úrad v sídle kraja, na základe preukázateľného prejaveného záujmu rodičov žiakov, vydá 1 krabicu (25 ks Ag testov) na 5 žiakov. Celková objednávka bude zaokrúhlená na celé krabice (smerom nahor, aby škola dostala potrebný počet testov bez rozdeľovania krabíc)," píše sa v dokumente. Antigénové samotesty sú určené pre žiakov všetkých základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavili záujem o testovanie.

Záujem je veľký

Niektoré školy i rodičia sa sťažujú, že testov je málo. "Testy boli doručené, ale zase len päť. Na to, že to mali zvládnuť začiatkom mesiaca, je to smiešne. Hlavne, keď je už niekoľko tried zatvorených pre COVID," napísala nám jedna z mamičiek, s tým že ide o situáciu v šalianskych školách.

Zdroj: Topky - Maarty

Dôvodom, prečo nakoniec rodičia dostali päť testov na žiaka, bol vysoký záujem zo strany rodičov. "Rodičia, ktorí priebežne samotestujú svoje deti, budú samotesty dostávať priebežne podľa toho, ako sa im budú míňať. Preto je dôležité, aby školám ich využívanie hlásili. Žiaľ, pri takomto obrovskom počte samotestov pre takto obrovský počet žiakov bolo nutné pristúpiť k postupnému vyskladňovaniu testov," uviedol pre Topky rezort školstva.

"Okrem pôvodných 435-tisíc rodičov, ktorí prejavili záujem o samotesty v auguste na základe formulára „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“ aktuálne evidujeme ďalších 16 930 žiakov, ktorých rodičia dodatočne prejavili záujem o samotesty," ozrejmil rezort.

Rezort chystá ďalšiu vlnu

Školy sú v týchto dňoch informované o spustení 3. kola distribúcie samotestov pre všetkých žiakov, ktorých rodičia majú o ne záujem. "Zároveň už v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a Správou štátnych hmotných rezerv pripravujeme ďalšiu vlnu distribúcie," dodal rezort. Samotesty budú dávané rodičom dovtedy, kým o ne bude záujem.

Zdroj: Gettyimages.com

Ministerstvo školstva na školy prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja zatiaľ distribuovalo 4 milióny samotestov. Naďalej pokračuje distribúcia ďalších 1,5 milióna antigénov samotestov z okresných úradov v sídle kraja do škôl. Rezort antigénové samotesty neobjednáva, ale rokuje o ich zabezpečení s ministerstvom zdravotníctva a Správou štátnych hmotných rezerv.

Žiaci nie sú až takou rizikovou skupinou

V školách je 96,2 percenta žiakov, pričom zvyšných 3,8 percenta sa vzdeláva dištančne. Z toho je 2,9 percenta na online dištančnom vzdelávaní a necelé jedno percento na offline dištančnom vzdelávaní, informovala štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová. V prípade zamestnancov škôl má ochorenie COVID-19 zhruba 0,5 percenta. Pozitívne testovaných žiakov je 0,2 percenta.

Z týchto výsledkov podľa Síthovej vyplýva, že žiaci nie sú až takou rizikovou skupinou. Uplynulý týždeň bolo vykonaných 225 697 antigénových samotestov, pričom pozitivita dosiahla 0,26 percenta. Školy sú podľa Síthovej otvorené naprieč všetkými okresmi, pretože nie všetci žiaci majú prístup k dištančnej forme vzdelávania.