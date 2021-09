Je štvorkoalícia tesne pred rozpadom? VIDEO Matovič poslal Kollárovi jasný odkaz, ak neustúpi, je koniec

Matovič hovorí, že byty a exekučná amnesia teraz nie sú prioritami.

Zdroj: Topky/Maarty, Vlado Anjel

BRATISLAVA - Vládna koalícia si očividne prechádza ďalšou komplikovanou situáciou po jarnej vládnej kríze. Tentokrát hrá prvé husle predseda Sme rodina Boris Kollár. Ten otvára otázku nájomných bytov, exekučnej amnestie či sporného paragrafu 363. Vyhráža sa dokonca odchodom, no vyzerá to tak, že predsedu OĽaNO Igora Matoviča týmto neodstrašil a ten predsedovi parlamentu opäť posiela štipľavé odkazy, a to priamo z vlády!