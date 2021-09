Pozrite, kto všetko sa objavil na stretnutí s pápežom: Podľa tohto detailu sa dá určiť aj ich postoj k očkovaniu!

Aj tieto osoby z politického života sa objavili na stretnutí s pápežom v Prezidentskej záhrade.

Zdroj: TASR/Michal Svítok, Facebook/Erik Tomáš

BRATISLAVA - Návštevu Svätého Otca Františka má Slovensko za sebou a jeho prítomnosť mnohých obohatila. No v rámci tejto témy je zaujímavá aj iná skutočnosť. Po príchode pápeža do Prezidentskej záhrady totiž môžeme určiť aj ďalšiu vec, a síce zaočkovanosť proti covidu viacerých populárnych ľudí z politického spektra, ktorí sa na podujatí objavili. Len tí totiž mali prístup na stretnutie so Svätým Otcom.