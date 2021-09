ONLINE Východ Slovenska je pre pápeža vo vytržení: Navštívil známe košické sídlisko, stretnutie s mladými na štadióne

pápež František v nedeľu prišiel na Slovensko na oficiálnu návštevu

pondelok strávil v hlavnom meste, kde navštívil viacero posvätných miest a stretol sa s prezidentkou, predstaviteľmi vlády a predsedom parlamentu

pápež František trávi utorok na východnom Slovensku, svoj program začal v Prešove, neskôr sa presunul do Košíc a navštívil aj Lunix IX.

VIDEO Veriaci v Košiciach čakajú na pápeža Františka na štadióne Lokomotívy:

17:32 Jednotliví mladí ľudia pápežovi čítajú svoje svedectvá pri kontakte s cirkovou aj v súvislosti s blahoslavenou mučeníčkou Annou Kolesárovou, ktorá prišla v roku 1944 o život po zastrelení sovietskym vojakom.

17:02 Pápež František prichádza na štadión Lokomotívy na stretnutie s mladými ľuďmi, má v pláne sa prejsť po celom štadióne v papamobile a pozdraviť tak veriacich. Na štadióne je vyše 20-tisíc ľudí.

Zdroj: TASR – Michal Svítok

16:45 Pápež odchádza zo sídliska Luník IX.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

16:36 Hudobný program na sídlisku Luník IX. po príhovore pápeža Františka pokračuje. Pápež sa presúva na Saleziánske centrum, ktoré pracuje s rómskou komunitou a odtiaľ pôjde zrejme už na štadión Lokomotívy v Košiciach.

16:03 Na pódiu sa už nachádza pápež František. Počúva príhovory miestnych predstaviteľov cirkvi aj obyvateľov.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

15:57 Na košickom Luníku IX. čaká asi 2000 Rómov. Krátko pred príchodom Svätého Otca znie sídliskom hudobný program. Pápež v týchto minútach práve prichádza na najznámejšie rómske sídlisko na Slovensku. Na mieste čaká aj premiér Eduard Heger, ktorý si rovnako užíva hudobný program tesne pred príchodom Svätého Otca.

15:15 Veriaci čakajú na stretnutie Svätého Otca s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

14:45 Košičanom by návšteva pápeža Františka mohla priniesť duchovnú a náboženskú inšpiráciu s praktickým uplatnením. Povedal moderátor Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností (ESNS) na území mesta Košice Dušan Havrila s tým, že sú v očakávaní, s akým posolstvom Svätý Otec príde. Pápež František by mal na košický Lunik IX. prísť o 16:00.

Popoludnie bude patriť stretnutiu pápeža s rómskou komunitou na priestranstve pred saleziánskym komunitným centrom na sídlisku Luník IX. Na mieste čaká asi dvetisíc ľudí.

Prítomnosť pápeža v druhom najväčšom meste na Slovensku má podľa neho aj silný ekumenický kontext. "Minimálne z toho dôvodu, že sa ako ekumenické spoločenstvo môžeme zúčastniť na tomto výnimočnom - nielen cirkevnom, ale aj spoločenskom stretnutí. V tomto smere teda naše očakávania meníme na utvrdenie v tom, že to, čo robíme v rámci ekumenického spoločenstva má svoj nielen regionálny, ale aj širší záber. Všetci v tomto čase potrebujeme slová nádeje a posilnenie vo viere," uviedol.

14:33 Zdá sa, že policajné zložky neberú Františkovu prítomnosť na sídlisku na ľahkú váhu a pripravujú sa na všetky možné alternatívy. Na streche z jedných panelových domov sídliska sa dokonca pre každý prípad rozmiestili ostreľovači.

Zdroj: TASR/František Iván

14:01 Na sídlisku Lunik IX. sa už pripravujú na návštevu Svätého Otca. Na stretnutie s pápežom Františkom tam prišli okrem domácich obyvateľov napríklad aj Rómovia z Jarovníc v okrese Sabinov. Medzi účastníkmi je tiež bývalý dobrovoľník, ktorý sa s rodinou po rokoch prišiel pozrieť na toto sídlisko. Pápež medzitým prišiel v sprievody veľkej kolóny vozidiel už aj do Košíc.

Pápež v kolóne prichádza do Košíc Zdroj: TASR/Roman Hanc

"Z našej osady nás prišlo veľa, budú aj vystupovať, majú nacvičený program. Chceme toho načerpať čo najviac. Tešíme sa hlavne na tú duchovnú časť,“ povedala 34-ročná Danka z Jarovníc s tým, že od Svätého Otca očakávajú povzbudenie.

Zdroj: TASR - František Iván

Na pápeža sa z tejto farnosti teší aj 48-ročný Dezider. "Som katolík a verím v Boha, Ježiša aj Pannu Máriu. Svätý Otec je akoby náš otec, milujeme ho,“ uviedol.

Zdroj: TASR - František Iván

13:36 Pápež prichádza do Košíc.

13:20 Svätý Otec František sa počas návštevy Prešova zastavil aj v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej. Táto časť programu nebola uvedená v oficiálnom programe pápežovej návštevy na Slovensku. Informuje o tom na svojom webe Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Pápež osobne pozdravil zamestnancov, ktorí sa z dôvodu varenia obeda pre účastníkov stretnutia nemohli zúčastniť na Božskej liturgii.

#PapaFrancesco fuori programma visita alla comunità e al personale della casa di esercizi dei #gesuiti di Prešov. pic.twitter.com/4wOnuFtMQH — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) September 14, 2021

13:18 Zábery z podávvania eucharistie počas liturgie pápeža:

13:10 Zdravotníci riešili počas utorkového stretnutia s pápežom Františkom v Prešove prevažne kolapsy. Podľa hlavnej operátorky operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR Ľuboslavy Pekárovej zdravotné zabezpečenie prebehlo bez problémov.

12:27 Pápež slávnostne ukončil svätú liturgiu v Prešove.

10:20 Svätý Otec začína slúžiť svätú liturgiu.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

10:11 Každú chvíľu začne pápež František v Prešove slúžiť svätú liturgiu.

9:55 Svätý Otec dorazil k pódiu pred Mestskou športovou halou v Prešove. Veriacich zdraví z papamobilu.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

9:47 Pápež prichádza do Prešova.

9:39 Bochník chleba, ktorý patril k darom prezidentky Zuzany Čaputovej pápežovi Františkovi pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku, upiekli mladí trnavskí pekári. Na jeho vrchnú kôrku vyrezali symbol kríža.

Zdroj: Kancelária prezidenta SR

"Piecť chlieb na túto príležitosť bolo pre nás obrovskou poctou, ale aj záväzkom. Privítanie takej významnej osobnosti naším chlebom patrí medzi tie momenty, ktoré si budeme určite pamätať a s hrdosťou na ne spomínať. Sme veľmi vďační za dôveru, je to tiež signálom, že náš produkt ľuďom chutí. Poctivý chlieb totiž spája,“ uviedla Zuzana Fajta z Trnka Gastronomy.

9:30 Veriaci pre pápeža Františka vstávali skoro ráno.

9:29 Polícia kontroluje dopravnú situáciu na mieste.

9:14 Pápež František pricestoval v utorok ráno v rámci svojej návštevy Slovenska na východ krajiny. Z košického letiska cestuje do Prešova, kde bude koncelebrovať svätú liturgiu. Neskôr sa v Košiciach na Luníku IX stretne s rómskou komunitou a na štadióne Lokomotíva s mladými. Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať – homília Svätého Otca, bude pred prešovskou mestskou športovou halou od 10.30 do 12.30 h, po nej sa presunie späť do Košíc.

9:10 Veriacich pri vstupe do areálu kontrolujú príslušníci policajného zboru.

8:44 Na mieste je mimoriadne veľa čakajúcich veriacich.

Prípravy začali v predstihu, niektorí čakali už od polnoci!

Pred Mestskou športovou halou v Prešove vrcholia prípravy na príchod pápeža Františka, ktorý tam o 10.30 h odslúži liturgiu sv. Jána Zlatoústeho.

"Myslím si, že všetko máme pripravené. Doťahujú sa posledné veci, ako je zázemie sakristie pre Svätého Otca, červený koberec a tak ďalej. Sme pripravení a plní radosti a takého otvoreného srdca pre všetko, čo Svätý Otec povie," uviedol hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Príchody ľudí začali už o tretej ráno!

Brány do areálu boli pre pútnikov otvorené od polnoci. Ako povedal, okolo 3.00 h začali prichádzať vo väčšom množstve. "Bolo zaregistrovaných vyše 450 kňazov, okolo 44 biskupov, z toho sú štyria kardináli. Takisto čo sa týka rehoľníkov, tak tých bolo zaregistrovaných 120," priblížil Pavlišinovič. Aktuálny počet pútnikov, ktorí prišli do Prešova, uviesť nevedel. Kapacita areálu je 50.000 ľudí.

Sv. liturgia Jána Zlatoústeho, ktorú bude slúžiť, nie je pápežovi Františkovi neznáma. Ešte ako arcibiskup Jorge Mario Bergoglio, SJ bol totiž ordinárom pre veriacich východného obradu v Argentíne. "Archijerejská sv. liturgia znamená, že jej predsedá archijerej, teda biskup. My budeme mať medzi sebou námestníka Krista, najvyššieho veľkňaza katolíckej cirkvi. Archijerejská sv. liturgia bude prebiehať tak, že Svätý Otec v určitých momentoch bude mať svoje vstupy, ktoré bude prednášať po latinsky. Ako vieme, tak Svätý Otec ani rímskokatolícke omše nezvykne spievať, takže bude recitovať jednotlivé vstupy. Väčšinou pôjde o požehnania. Bude požehnávať dreveným vyrezávaným krížom , ktorý mu odovzdá otec arcibiskup hneď na začiatku, keď príde. Tento kríž zároveň bude aj jedným z darov, ktoré dávame my gréckokatolíci Svätému Otcovi," priblížil Pavlišinovič.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Sväté prijímanie od 230 kňazov

Ďalšie časti svätej liturgie budú prednášať jednotliví biskupi Rady hierarchov, arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a sufragánni biskupi vladyka Cyril Vasiľ a vladyka Peter Rusnák. Sväté prijímanie bude rozdávať 230 kňazov a každému z nich budú asistovať dvaja dobrovoľníci. "Keďže budeme rozdávať prijímanie pod obojakým spôsobom, bude podané každému veriacemu individuálnou jednou lyžičkou," dodal hovorca.

Pápež František po svätej liturgii v Prešove zavíta v utorok aj na košické sídlisko Luník IX, kde pozdraví marginalizované komunity. Neskôr sa presunie na štadión Lokomotívy, kde sa prihovorí mladým ľuďom.